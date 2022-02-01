Почти 70 наркоторговцев арестовали с помощью приложения для знакомств геев

После полугодового расследования под прикрытием полиция Флориды предъявила обвинения 68 лицам в связи с продажей наркотиков через мобильные приложения для знакомств, в том числе Grindr. Это приложение для геев, аналог Tinder.

Полицейские рассказали, что дилеры использовали специальные символы, чтобы обозначить в анкете, что они продают наркотики. Это, например, эмодзи с мороженым или праздничным тортом. Полиция сообщила, что детективы под прикрытием создавали профили в приложениях и заводили знакомства с людьми, которых подозревали в продаже наркотиков.

Что интересно, в Grindr запрещена реклама наркотиков, но модераторы не успевали и не могли отследить каждую анкету.