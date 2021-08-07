Покупатели начали находить в посылках Wildberries мёртвых мышей

Автор материала изучил несколько случаев жалоб от продавцов и покупателей сервиса. При этом сами продавцы отрицали вину и утверждали, что оставляющий желать лучшего внешний вид обуви - на совести тех, кто работает на складе Wildberries. Об этом продавцы сами сообщают в чате сервиса.

Заказчики-покупатели вместе с тем продолжают оставлять гневные отзывы о продукции. Подтверждается всё фотографиями обуви и даже мёртвых мышей.