Покупатели начали находить в посылках Wildberries мёртвых мышей

Приложения
Сегодня в 15:32
Покупатели начали находить в посылках Wildberries мёртвых мышейИ получать погрызенные вещи
Компания Seller Den выяснила, что произошло и можно ли это назвать просто досадной ошибкой.
Автор материала изучил несколько случаев жалоб от продавцов и покупателей сервиса. При этом сами продавцы отрицали вину и утверждали, что оставляющий желать лучшего внешний вид обуви - на совести тех, кто работает на складе Wildberries. Об этом продавцы сами сообщают в чате сервиса.
Заказчики-покупатели вместе с тем продолжают оставлять гневные отзывы о продукции. Подтверждается всё фотографиями обуви и даже мёртвых мышей.
Однако вопрос о том, как грызуны попадают в коробки, рассуждает представитель Seller Den, всё ещё остаётся без ответа. Возможно, вредители обитают на складах, в машинах для транспортировки или уже в пунктах выдачи.