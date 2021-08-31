Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизни

Пользователь разделил все боты по тематике на 13 категорий.

Среди музыкальных ботов он порекомендовал THUNDER MUSIC BOT, SLOWED & REVERB BOT, VK Music Bot, Classical Music. Они помогают искать, скачивать и преобразовывать самые разные композиции. Фильмы, сериалы и мультики можно найти в ICINEMA. Скачивать видео из TikTok возможно с использованием бота XXSaveBot.

Интересные стикеры, а также обои для смартфона или ПК стоит поискать на каналах Sticker Downloader и Pictures Bot.

Для развлечения подойдут боты "Накипело!" (можно написать всё, что раздражает), Shakalizator (ухудшает качество картинок), "Бот Максим" (озвучивает текст сообщений).