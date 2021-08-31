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Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизни

Благодаря им можно найти самый разный контент
Илья Артеменко, автор блога на vc.ru, перечислил ботов, которые могут оказаться полезными многим.
Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизни

Пользователь разделил все боты по тематике на 13 категорий.

Среди музыкальных ботов он порекомендовал THUNDER MUSIC BOT, SLOWED & REVERB BOT, VK Music Bot, Classical Music. Они помогают искать, скачивать и преобразовывать самые разные композиции. Фильмы, сериалы и мультики можно найти в ICINEMA. Скачивать видео из TikTok возможно с использованием бота XXSaveBot.

Интересные стикеры, а также обои для смартфона или ПК стоит поискать на каналах Sticker Downloader и Pictures Bot.

Для развлечения подойдут боты "Накипело!" (можно написать всё, что раздражает), Shakalizator (ухудшает качество картинок), "Бот Максим" (озвучивает текст сообщений).

Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизни

Заработать через игры вы сможете на каналах "Игральные кости", "Че, эрудит?". В поиске работы на удалёнке поможет FinderVc.

Есть боты и для знакомств. Это "Анонимный Чат Телеграма" (предполагает анонимное общение), "Бот Купидон", Zodier (похож на Tinder), "Леонардо Дайвинчик".

Для того чтобы ничего не забыть, Илья советует пользоваться Gmail Bot, "Бот-бухгалтер", "Бот-напоминатель", YouTube Bot (подписывает на обновления каналов на YouTube), Integram (интегрирует Telegram с другими сервисами), RSS4YOU (позволяет работать с новостями).

Также если хочется найти доступную информацию о человеке, то помогут Usersbox, Vk Find Face, "Глаз Бога".

А создать своего Telegram-бота, который будет помогать другим искать и качать музыкальные треки, можно с помощью Creator Music Bot.