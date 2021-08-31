Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизни

Пользователь поделился списком Telegram-ботов на все случаи жизниБлагодаря им можно найти самый разный контент
Пользователь разделил все боты по тематике на 13 категорий.
Среди музыкальных ботов он порекомендовал THUNDER MUSIC BOT, SLOWED & REVERB BOT, VK Music Bot, Classical Music. Они помогают искать, скачивать и преобразовывать самые разные композиции. Фильмы, сериалы и мультики можно найти в ICINEMA. Скачивать видео из TikTok возможно с использованием бота XXSaveBot.
Интересные стикеры, а также обои для смартфона или ПК стоит поискать на каналах Sticker Downloader и Pictures Bot.
Для развлечения подойдут боты "Накипело!" (можно написать всё, что раздражает), Shakalizator (ухудшает качество картинок), "Бот Максим" (озвучивает текст сообщений).
Заработать через игры вы сможете на каналах "Игральные кости", "Че, эрудит?". В поиске работы на удалёнке поможет FinderVc.
Есть боты и для знакомств. Это "Анонимный Чат Телеграма" (предполагает анонимное общение), "Бот Купидон", Zodier (похож на Tinder), "Леонардо Дайвинчик".
Для того чтобы ничего не забыть, Илья советует пользоваться Gmail Bot, "Бот-бухгалтер", "Бот-напоминатель", YouTube Bot (подписывает на обновления каналов на YouTube), Integram (интегрирует Telegram с другими сервисами), RSS4YOU (позволяет работать с новостями).
Также если хочется найти доступную информацию о человеке, то помогут Usersbox, Vk Find Face, "Глаз Бога".
А создать своего Telegram-бота, который будет помогать другим искать и качать музыкальные треки, можно с помощью Creator Music Bot.