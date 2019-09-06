Популярное китайское мобильное приложение продает данные пользователей третьим лицам

Вообще, суть работы приложения проста — оно с помощью нейросети “переносит” пользователей в известные блокбастеры, загружая их фотографии в приложение, создавая по итогу видеоклипы с использованием популярной нейросети DeepFake.

Однако некоторые пользователи почти сразу нашли пункт в пользовательском соглашении приложения, согласно которому разработчики могут сохранять загруженные пользователями лица и передавать их третьим сторонам без согласия. Несколько юристов уже выступили с критикой приложения за вторжение в частную жизнь пользователей, призвав также к бойкоту Zao.

В свою очередь компания, владеющая приложением, удалила спорный пункт и официально извинилась, подчеркнув, что приложение не будет хранить биометрические данные пользователей.