Приложение для знакомств геев уличили в расизме из-за возможности выбора людей определённой национальности

Как пишет Vice, Grindr до сих пор позволяет пользователям фильтровать других по этническому признаку. При этом почти месяц назад сервис пообещал удалить фильтр в поддержку движения Black Lives Matter.

Тогда представители Grindr заявили, что продолжат бороться с расизмом на платформе и уберут спорный фильтр из следующего релиза. Однако журналисты пишут, что со времени того заявления вышло уже шесть обновлений приложения, а фильтр остаётся на месте.

Представители Grindr сообщили Vice, что избавятся от опции в ближайшие недели. Задержка произошла из-за смены владельца сервиса.

Что интересно, не все пользователи присоединились к критике этнического фильтра. Некоторые сочли, что он может стать методом защиты пользователей, которые не хотят иметь дела с «проблемными белыми геями».