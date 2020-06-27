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Приложение для знакомств геев уличили в расизме из-за возможности выбора людей определённой национальности

Оно пообещало удалить такой фильтр
Приложение для знакомств геев Grindr уличили в расизме из-за возможности выбора людей определённой национальности. Сервис уже пообещал удалить этнический фильтр, но всё ещё этого не сделал.

Как пишет Vice, Grindr до сих пор позволяет пользователям фильтровать других по этническому признаку. При этом почти месяц назад сервис пообещал удалить фильтр в поддержку движения Black Lives Matter.

Тогда представители Grindr заявили, что продолжат бороться с расизмом на платформе и уберут спорный фильтр из следующего релиза. Однако журналисты пишут, что со времени того заявления вышло уже шесть обновлений приложения, а фильтр остаётся на месте.

Представители Grindr сообщили Vice, что избавятся от опции в ближайшие недели. Задержка произошла из-за смены владельца сервиса.

Что интересно, не все пользователи присоединились к критике этнического фильтра. Некоторые сочли, что он может стать методом защиты пользователей, которые не хотят иметь дела с «проблемными белыми геями».

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