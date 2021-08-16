Программист вычислил способ покупать авиабилеты в России дешевле

Прежде всего, эксперт определился с главными условиями. Так, полёты его интересовали только в пределах России, из городов - в основном Санкт-Петербург, Москва и Сочи, а смотрел он прямые рейсы только от авиакомпании "Победа". Период, выбранный автором, - три месяца: с 15 февраля по 15 августа 2021 года.

После всех необходимых расчётов были выделены четыре главных пункта анализа: динамика стоимости пакета цен, динамика стоимости 1 км по пакету, динамика цен по дате вылета вкупе с сезонностью, оптимальная стоимость билетов и количество дней, за которые надо приобретать эти билеты.

Все маршруты получились по динамике стоимости очень разные. Выделяется лишь одна тенденция: маршруты с выраженной летней сезонностью или без неё.

То же самое - по стоимости 1 км. Все они вышли различные.