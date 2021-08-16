Программист вычислил способ покупать авиабилеты в России дешевле

Программист вычислил способ покупать авиабилеты в России дешевлеИ показал, как меняется их стоимость
Прежде всего, эксперт определился с главными условиями. Так, полёты его интересовали только в пределах России, из городов - в основном Санкт-Петербург, Москва и Сочи, а смотрел он прямые рейсы только от авиакомпании "Победа". Период, выбранный автором, - три месяца: с 15 февраля по 15 августа 2021 года.
После всех необходимых расчётов были выделены четыре главных пункта анализа: динамика стоимости пакета цен, динамика стоимости 1 км по пакету, динамика цен по дате вылета вкупе с сезонностью, оптимальная стоимость билетов и количество дней, за которые надо приобретать эти билеты.
Все маршруты получились по динамике стоимости очень разные. Выделяется лишь одна тенденция: маршруты с выраженной летней сезонностью или без неё.
То же самое - по стоимости 1 км. Все они вышли различные.
По дате вылета, стоимости и зависимости от сезона тоже всё уникально. Есть недельная сезонность (улететь в пятницу или субботу стоит дороже почти всегда). Кроме того, при перелёте в длинные выходные и праздники цены на билеты заметно растут (особенно в майские праздники и День России).
По итогам анализа автор заключил: точно не стоит покупать билеты за 1-5 дней до поездки. В то же время покупка сильно заранее (больше чем за 30 дней) тоже может обернуться переплатой.