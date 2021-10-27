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Пять главных проблем мессенджера Telegram

Они схожи с теми, что есть у WhatsApp
Несмотря на то что Telegram считается лучшим мессенджером из существующих, у него есть ряд проблем. О них рассказал «Лайф».
Пять главных проблем мессенджера Telegram

По функциональности и удобству Telegram обходит WhatsApp, отмечает «Лайф». Но это совсем не значит, что данный мессенджер гораздо безопаснее последнего. По словам экспертов, у него есть несколько серьёзных недостатков, касающихся личных данных.

  1. Безопасность. В «Избранном» можно хранить информацию долгое время. Разработчики уверяют, что доступа к ней нет ни у кого, но проверить это невозможно. У WhatsApp есть похожая функция, и вся информация после «Архивации данных» хранится на сервере. В то же время Telegram даёт возможность восстановить переписку в облаке на новом устройстве с нуля.
  1. Непонятно, где сохраняется переписка. Согласно рейтингу безопасности, составленному американскими специалистами, в Telegram не всё так хорошо: в приложении отключено по умолчанию шифрование сообщений (это позволяет мошенникам легче взламывать переписки), после привязки мобильного приложения к его же версии на компьютере любой человек, который открыл десктопное приложение, может читать всю переписку.
Пять главных проблем мессенджера Telegram
  1. Есть случаи взлома. При этом восстановить после этого аккаунт очень сложно: злоумышленники часто устанавливают двухфакторную авторизацию. Поддержка Telegram тоже не факт, что ответит и ответит быстро: сообщения обрабатываются вручную, причём таких обращений много.
  1. Сканирование памяти смартфона. Бывает, что в Telegram отображаются контакты, которые уже удалены с телефона. Неясно, зачем и как это делается: код работы серверов приложения остаётся закрытым. Также, как подчёркивает securemessagingapps, мессенджер уязвим перед MITM-атакой. Ещё один недостаток - у него нет поддержки протокола TLS.
  1. Передача данных третьим лицам. Сейчас приложение собирает больше информации о пользователях, чем ранее. Это история покупок, местоположение, контакты (из адресной книги), идентификаторы, весь контент на смартфоне, контактные данные, включая имя и номер телефона владельца, платёжная информация.

В качестве альтернатив авторы предлагают мессенджеры Wire, Session, Signal, Threema, Element. Они, по мнению американских экспертов, наиболее безопасны.

Источник: Лайф