Раскрыт способ читать сообщения в WhatsApp незаметно для собеседника

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Раскрыт способ читать сообщения в WhatsApp незаметно для собеседникаИ это одна из скрытых функций мессенджера
"Лайф" рассказал о восьми полезных "фишках" WhatsApp, известных немногим.
WhatsApp существует уже много лет, но при этом далеко не все пользователи знают о следующих восьми возможностях, которые этот мессенджер предлагает. О них сообщил "Лайф".
- Чтение сообщений без отображения того, что они прочитаны. Для этого достаточно отключить интернет и посмотреть написанное в приложении. Также нужно после прочтения зажать на секунду чат на главном экране, а потом выбрать "Пометить как непрочитанное".
- Исчезающие сообщения. Чтобы включить эту функцию, нужно зажать ненадолго иконку с именем собеседника и потом нажать на "Сообщения" - "Временные сообщения".
- Отчёт о прочтении сообщения. Можно сделать так, чтобы собеседник не мог понять, доставлено ли его сообщение. Существуют два способа: через "Настройки" ("Аккаунт" - "Приватность" - "Отчёты о прочтении") и через установку специального виджета на экране смартфона (подходит только для аппаратов на Android).
- Запрет просматривать фотографию профиля. В WhatApp можно скрыть аватарку как ото всех, так и от некоторых людей. Для этого необходимо перейти в "Фото профиля" через "Аккаунт" - "Приватность".
- Отправка местоположения. Функция эта находится в самом чате. Нужно нажать на кнопку, которая позволяет добавлять различные файлы, а затем выбрать место.
- Чтение удалённых сообщений. Есть два варианта (для Android-смартфонов): виджет или приложение WhatsRemoved+. Через них можно читать даже уже удалённые сообщения.
- Отключение информации о последнем входе в мессенджер. Делается это просто: через "Настройки" - "Аккаунт" - "Конфиденциальность". Там можно отключить функцию "Был(а)".
- Прослушивание голосовых сообщений перед отправкой. Необходимо свернуть приложение, удерживая кнопку записи аудио. Тогда сообщение сохранится автоматически, но при этом не отправится.