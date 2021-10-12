Раскрыт способ читать сообщения в WhatsApp незаметно для собеседника

WhatsApp существует уже много лет, но при этом далеко не все пользователи знают о следующих восьми возможностях, которые этот мессенджер предлагает. О них сообщил "Лайф".

Чтение сообщений без отображения того, что они прочитаны. Для этого достаточно отключить интернет и посмотреть написанное в приложении. Также нужно после прочтения зажать на секунду чат на главном экране, а потом выбрать "Пометить как непрочитанное".

Исчезающие сообщения. Чтобы включить эту функцию, нужно зажать ненадолго иконку с именем собеседника и потом нажать на "Сообщения" - "Временные сообщения".

Отчёт о прочтении сообщения. Можно сделать так, чтобы собеседник не мог понять, доставлено ли его сообщение. Существуют два способа: через "Настройки" ("Аккаунт" - "Приватность" - "Отчёты о прочтении") и через установку специального виджета на экране смартфона (подходит только для аппаратов на Android).