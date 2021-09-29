Раскрыты новые функции в следующих версиях Skype

Компания Microsoft, напомнил автор материала, приобрела Skype в 2011 году. В то время им пользовались 663 миллионов человек. Однако через какое-то время у приложения начали появляться конкуренты - продукты компаний Facebook, Apple, Google, Snap с похожими функциями. В итоге некоторые клиенты Skype стали переходить на другие платформы и сервисы - в 2016 году число пользователей разработки Microsoft составляло уже около 300 миллионов человек. А после 2016 года компания перестала делиться информацией о числе клиентов.

В 2017 году значительно изменился интерфейс приложения, и это не понравилось пользователям. Клиентов Skype стало ещё меньше. К тому же со связью в этом приложении проблемы были у многих. При этом компания Microsoft стала создавать уже собственный корпоративный мессенджер под названием Teams. Далее последовали обновления Skype 2018 года. И вот буквально недавно стало известно, что нас ждёт ещё одно обновление приложения.