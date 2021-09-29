Раскрыты новые функции в следующих версиях Skype

Раскрыты новые функции в следующих версиях SkypeВскоре компания Microsoft вновь обновит свой продукт
Компания Microsoft, напомнил автор материала, приобрела Skype в 2011 году. В то время им пользовались 663 миллионов человек. Однако через какое-то время у приложения начали появляться конкуренты - продукты компаний Facebook, Apple, Google, Snap с похожими функциями. В итоге некоторые клиенты Skype стали переходить на другие платформы и сервисы - в 2016 году число пользователей разработки Microsoft составляло уже около 300 миллионов человек. А после 2016 года компания перестала делиться информацией о числе клиентов.
В 2017 году значительно изменился интерфейс приложения, и это не понравилось пользователям. Клиентов Skype стало ещё меньше. К тому же со связью в этом приложении проблемы были у многих. При этом компания Microsoft стала создавать уже собственный корпоративный мессенджер под названием Teams. Далее последовали обновления Skype 2018 года. И вот буквально недавно стало известно, что нас ждёт ещё одно обновление приложения.
Известно, что в новой версии пользователей ждёт несколько значительных нововведений. Они коснутся видеозвонков (функциональность: добавится переводчик PSTN, можно будет менять фон и стиль оформления и др.), оформления интерфейса, производительности (увеличение на Android - на 2000 процентов, на компьютере - на 30). Также сообщается, что Skype можно будет запускать в любом браузере.
Выводы о будущем Skype можно будет сделать только после выхода обновления. Если оно окажется удачным, то есть шанс на возрождение приложения.