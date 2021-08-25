Сбер продемонстрировал технологию оплаты товаров с распознаванием по лицу и голосу

Сбер продемонстрировал технологию оплаты товаров с распознаванием по лицу и голосуОна доступна на устройствах SberPortal и SberBox Top
Два домашних устройства - смарт-дисплей и ТВ-приставка - специалисты компании оснастили сервисом, позволяющим мгновенно оплачивать покупки. При этом, замечает Дарья, всё разработано так, чтобы исключить вероятность случайных покупок детьми или пожилыми людьми.
Для первого случая был создан специальный "Детский режим", который позволяет приобретать что-либо через подтверждение QR-кодом. Для второго - добавлена функция подтверждения оплаты при помощи лица и голоса одновременно. Пользователю нужно посмотреть в камеру и произнести цифры, которые отобразились на дисплее. После этого либо всё будет оплачено, либо откроется QR-код для подтверждения. Сотрудница компании отмечает, что девайс способен распознавать сохранённый голос пользователя даже в сложных условиях.
Для настройки персонализации, продолжает Дарья, нужно зарегистрироваться в системе. Для этого человек вводит имя, загружает свою фотографию и произносит несколько фраз (они представлены на экране). Вся эта информация потом хранится на устройстве. В тексте также подчёркивается, что для доступа к оплате обязательно пройти оба этих этапа. После регистрации профиль надо подтвердить в приложении "Сбер Салют" на смартфоне. Там же можно предоставить доступ к оплате разным людям. Удалить все данные легко можно как через приложение, так и через настройки гаджетов.