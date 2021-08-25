Сбер продемонстрировал технологию оплаты товаров с распознаванием по лицу и голосу

Два домашних устройства - смарт-дисплей и ТВ-приставка - специалисты компании оснастили сервисом, позволяющим мгновенно оплачивать покупки. При этом, замечает Дарья, всё разработано так, чтобы исключить вероятность случайных покупок детьми или пожилыми людьми.

Для первого случая был создан специальный "Детский режим", который позволяет приобретать что-либо через подтверждение QR-кодом. Для второго - добавлена функция подтверждения оплаты при помощи лица и голоса одновременно. Пользователю нужно посмотреть в камеру и произнести цифры, которые отобразились на дисплее. После этого либо всё будет оплачено, либо откроется QR-код для подтверждения. Сотрудница компании отмечает, что девайс способен распознавать сохранённый голос пользователя даже в сложных условиях.