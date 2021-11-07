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Вчера в 22:02
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Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram

Они помогут избежать утечки личных данных
Пользовательница iXBT.com под ником Angelika_L перечислила шесть шагов, которые позволят вам обезопасить ваш Telegram-профиль от взлома.
Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram

Всего, отмечает автор материала, есть несколько пунктов, благодаря которым мошенники не смогут взломать ваш аккаунт либо канал в Telegram.

  1. Номер телефона сделать видимым только для контактов. Для этого зайти в «Настройки» в Telegram, затем - в раздел «Конфиденциальность». Необходимо поставить отметку напротив пункта «Мои контакты». Также важно: если вы собираетесь создавать канал в Telegram или вести серьёзные переписки, то лучше всего приобрести для этого отдельную SIM-карту и зарегистрировать аккаунт на этот номер.
Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram
  1. Поставить двухэтапную аутентификацию. Это тоже делается через «Настройки» и раздел «Конфиденциальность». Рядом с пунктом «Двухэтапная аутентификация» должно быть написано «Вкл.». Помимо этого, нужно придумать и запомнить (либо записать) пароль, который будет запрашиваться всякий раз, когда вы зайдёте в мессенджер с нового устройства. Почту для восстановления этого пароля указывать не надо.
Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram
  1. Установить код доступа. Это нужно сделать тем, кто пользуется приложением с компьютера на Windows. В версии для ПК необходимо зайти в «Настройки» - «Конфиденциальность». Далее нажать на «Включить код-пароль для приложения» и придумать сочетание, которые вы будете вводить при входе в мессенджер каждый раз.
Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram
  1. Не показывать Telegram, если виден номер телефона. А если вас попросили отправить запись экрана то проследите, чтобы на ней не было видно личных данных.
  1. Не скачивать подозрительные файлы через Telegram. Чаще всего они представляют собой вредоносное программное обеспечение. Наиболее опасные документы заканчиваются на .exe, .rar, .zip.
  1. Не авторизовываться через приложение на незнакомых сайтах. Иначе вы рискуете позднее так и не зайти в свой аккаунт.
Источник: iXBT.com