Шесть способов защитить свой аккаунт в Telegram

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Вчера в 22:02
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Шесть способов защитить свой аккаунт в TelegramОни помогут избежать утечки личных данных
Пользовательница iXBT.com под ником Angelika_L перечислила шесть шагов, которые позволят вам обезопасить ваш Telegram-профиль от взлома.
Всего, отмечает автор материала, есть несколько пунктов, благодаря которым мошенники не смогут взломать ваш аккаунт либо канал в Telegram.
- Номер телефона сделать видимым только для контактов. Для этого зайти в «Настройки» в Telegram, затем - в раздел «Конфиденциальность». Необходимо поставить отметку напротив пункта «Мои контакты». Также важно: если вы собираетесь создавать канал в Telegram или вести серьёзные переписки, то лучше всего приобрести для этого отдельную SIM-карту и зарегистрировать аккаунт на этот номер.
- Поставить двухэтапную аутентификацию. Это тоже делается через «Настройки» и раздел «Конфиденциальность». Рядом с пунктом «Двухэтапная аутентификация» должно быть написано «Вкл.». Помимо этого, нужно придумать и запомнить (либо записать) пароль, который будет запрашиваться всякий раз, когда вы зайдёте в мессенджер с нового устройства. Почту для восстановления этого пароля указывать не надо.
- Установить код доступа. Это нужно сделать тем, кто пользуется приложением с компьютера на Windows. В версии для ПК необходимо зайти в «Настройки» - «Конфиденциальность». Далее нажать на «Включить код-пароль для приложения» и придумать сочетание, которые вы будете вводить при входе в мессенджер каждый раз.
- Не показывать Telegram, если виден номер телефона. А если вас попросили отправить запись экрана то проследите, чтобы на ней не было видно личных данных.
- Не скачивать подозрительные файлы через Telegram. Чаще всего они представляют собой вредоносное программное обеспечение. Наиболее опасные документы заканчиваются на .exe, .rar, .zip.
- Не авторизовываться через приложение на незнакомых сайтах. Иначе вы рискуете позднее так и не зайти в свой аккаунт.
Источник: iXBT.com