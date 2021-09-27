"Ситимобил" запросил у клиента за поездку сумму в три раза больше нужной

Автор отмечает, что пользуется услугами "Ситимобил" уже давно и в месяц тратит на такси компании 5-7 тысяч рублей. 26 сентября он заказал машину по тарифу "Комфорт+", но ошибся адресом и заметил это не сразу. А после поездки неожиданно обнаружил, что вместо 1875 рублей с его карты сняли 5547. И это за поездку в 36 километров по городу с учётом примерно 25 минут платного ожидания.

В техподдержке в ответ на просьбу объяснить, почему сумма так сильно возросла, он чёткого ответа сначала не получил. Затем ему удалось узнать, по каким тарифам шёл расчёт, но даже в этом случае получалось за поездку 1850 рублей.