Создано эффективное мобильное приложение для восстановления людей после сердечного приступа

Создано эффективное мобильное приложение для восстановления людей после сердечного приступаОно помогает следить за состоянием пациентов
Группа исследователей из Университета Джона Хопкинса провела эксперимент, который должен был показать эффективность использования приложения Corrie пациентами после сердечного приступа. К этому приложению подключались также умные часы и беспроводной тонометр. 200 человек (из них женщин - 30 процентов, белых участников - 70 процентов; средний возраст - 59 лет) должны были пользоваться этим приложением в период госпитализации и затем ещё в течение 30 дней после выписки из больницы. Данные о здоровье, собранные приложением, сравнивались с состоянием организма тех, кто проходил стандартную реабилитацию, без приложения.
Оказалось, что те пациенты, которые использовали в период восстановления цифровые технологии, имели на 52% меньший риск возвращения в больницу в течение 30 дней после выписки из-за проблем со здоровьем по сравнению с другой группой. Кроме того, они были сильнее заинтересованы в улучшении качества жизни, чем участники, не пользующиеся приложением. В среднем приложением пожилые люди пользовались 213 раз за 30 дней: для отслеживания приёма препаратов, занесения информации о весе и артериальном давлении и пр.
Доктор медицинских наук, один из авторов исследования Сет Мартин говорит, что сейчас учёные работают над созданием компьютерной панели мониторинга для врачей, которая позволит отслеживать состояние пациентов (показатели работы сердечно-сосудистой системы) в реальном времени. Всё это будет проводиться в качестве одной из частей виртуальной программы реабилитации.