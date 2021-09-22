Создано эффективное мобильное приложение для восстановления людей после сердечного приступа

Оказалось, что те пациенты, которые использовали в период восстановления цифровые технологии, имели на 52% меньший риск возвращения в больницу в течение 30 дней после выписки из-за проблем со здоровьем по сравнению с другой группой. Кроме того, они были сильнее заинтересованы в улучшении качества жизни, чем участники, не пользующиеся приложением. В среднем приложением пожилые люди пользовались 213 раз за 30 дней: для отслеживания приёма препаратов, занесения информации о весе и артериальном давлении и пр.

Доктор медицинских наук, один из авторов исследования Сет Мартин говорит, что сейчас учёные работают над созданием компьютерной панели мониторинга для врачей, которая позволит отслеживать состояние пациентов (показатели работы сердечно-сосудистой системы) в реальном времени. Всё это будет проводиться в качестве одной из частей виртуальной программы реабилитации.