Создано мобильное приложение для лечения боязни пауков

В приложении используется трёхмерная модель паука, которая выглядит очень реалистично. С помощью экрана смартфона люди смогут увидеть, как паук будет выглядеть на их руке.

Для оценки эффективности этого приложения были отобраны 66 человек. Две недели они (в зависимости от распределения участников) или проходили шесть тренировок по 1,5 часа с помощью Phobys, или никак не работали над своей боязнью пауков. После этого испытуемые, как и перед началом эксперимента, должны были максимально близко подойти к прозрачной коробке с пауками. Выяснилось, что после терапии с помощью приложения люди смогли подойти к настоящим паукам ближе, чем те, кто не проходил лечение.

Всего в приложении девять уровней. Каждый - сложнее предыдущего, и на каждом пользователь как-то взаимодействует с пауком или просто приближается к нему.

Сейчас мобильное приложение Phobys можно скачать в App Store и "Play Маркете". Люди с лёгкой степенью страха перед пауками, говорится в материале, могут пользоваться им самостоятельно, а те, кто панически боится их, - только под наблюдением специалиста.

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