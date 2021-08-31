Техподдержка AliExpress игнорирует просьбы покупателя о возврате денег

Пользователь портала отметил, что в курьерской службе IML с AliExpress перепутали адрес доставки и номер телефона. Из-за этого товар он так и не получил.

Для решения вопроса о возврате денег покупатель решил написать продавцу. Из-за того что тот не ответил, он сам открыл спор, который решился в пользу продавца. Затем этот продавец написал, признал вину в ситуации с доставкой и предложил вернуть все средства.