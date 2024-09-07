Приложения
Опубликовано 07 сентября 2024, 06:45
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Telegram ответил на слухи о модерации приватных чатов

После ареста Дурова
Западные СМИ заметили, что Telegram изменил свои правила модерации после недавних юридических “проблем”, включая арест генерального директора Павла Дурова во Франции. Компания обновила свою страницу FAQ, якобы удалив предыдущие заявления о том, что приватные чаты не подлежат модерации. Однако как вскоре стало известно, это заявление “переехало” в другое подменю.
Telegram ответил на слухи о модерации приватных чатов
© Ferra

Упоминание отсутствия модерации у приватных чатов было просто перенесено в другой раздел. «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», говорится в разделе FAQ.

Дуров, которому были предъявлены обвинения в том, что он якобы допускал распространение незаконного контента и не сотрудничал с французскими властями, теперь, по словам западных СМИ, обещает играть более активную роль в модерировании платформы.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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#Telegram