Telegram ответил на слухи о модерации приватных чатов

Опубликовано 07 сентября 2024, 06:451 мин.
Telegram ответил на слухи о модерации приватных чатовПосле ареста Дурова
Западные СМИ заметили, что Telegram изменил свои правила модерации после недавних юридических “проблем”, включая арест генерального директора Павла Дурова во Франции. Компания обновила свою страницу FAQ, якобы удалив предыдущие заявления о том, что приватные чаты не подлежат модерации. Однако как вскоре стало известно, это заявление “переехало” в другое подменю.
Упоминание отсутствия модерации у приватных чатов было просто перенесено в другой раздел. «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними», говорится в разделе FAQ.
Дуров, которому были предъявлены обвинения в том, что он якобы допускал распространение незаконного контента и не сотрудничал с французскими властями, теперь, по словам западных СМИ, обещает играть более активную роль в модерировании платформы.