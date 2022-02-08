TikTok запретил называть транссексуалов их реальными именами

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TikTok запретил называть транссексуалов их реальными именамиА ещё обращаться к ним не так, как они хотят
TikTok обновил правила пользования. В частности, ужесточили модерацию роликов с челленджами и опасными действиями и попыток называть трансгендеров их изначальным именем.
Сообщается, что обновлённые правила пользования TikTok вступят в силу «в течение следующих недель». После этого, опасные челленджи выделят в отдельную категорию. В этот раздел добавят инструкцию по публикации таких роликов.
Помимо этого, соцсеть будет удалять видео с пропагандой неправильного питания. В правилах TikTok также появятся определения «трансгендер», «бисексуал» и другие. Как пишут СМИ, на платформе будет запрещено называть трансгендеров их именами, которые были даны им при рождении, или обращаться к ним по местоимению, которое им не нравится или неприятно. Трансгендерность — это несовпадение гендерной идентичности человека с полом при рождении.
Источник: RB