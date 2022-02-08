Сегодня в 19:20

TikTok запретил называть транссексуалов их реальными именами

А ещё обращаться к ним не так, как они хотят

TikTok обновил правила пользования. В частности, ужесточили модерацию роликов с челленджами и опасными действиями и попыток называть трансгендеров их изначальным именем.