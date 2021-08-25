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Сегодня в 12:28

Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрации

Об этом сообщили на форуме Reddit
Автор vc.ru рассказал об инциденте с входом в Twitter.
Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрации

По словам одного из пользователей Reddit, социальная сеть Twitter перестала его "пускать" к твитам без регистрации или входа в аккаунт. Причём такое происходит при попытке после перехода по ссылке открыть другие публикации.

Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрации

Редакция vc.ru вместе с тем отметила, что у них подобные уведомления с предложением войти или зарегистрироваться не появляются.

Другие пользователи интернет-форума Reddit предположили, что решить проблему сможет открытие твита в отдельной вкладке, отключение cookie для сайта "Твиттера" или переход к твитам через Nitter.