Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрации

Редакция vc.ru вместе с тем отметила, что у них подобные уведомления с предложением войти или зарегистрироваться не появляются.

Другие пользователи интернет-форума Reddit предположили, что решить проблему сможет открытие твита в отдельной вкладке, отключение cookie для сайта "Твиттера" или переход к твитам через Nitter.