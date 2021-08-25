Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрации

Приложения
Сегодня в 12:28
Twitter закрыл доступ к большинству постов для пользователей без регистрацииОб этом сообщили на форуме Reddit
Автор vc.ru рассказал об инциденте с входом в Twitter.
По словам одного из пользователей Reddit, социальная сеть Twitter перестала его "пускать" к твитам без регистрации или входа в аккаунт. Причём такое происходит при попытке после перехода по ссылке открыть другие публикации.
Редакция vc.ru вместе с тем отметила, что у них подобные уведомления с предложением войти или зарегистрироваться не появляются.
Другие пользователи интернет-форума Reddit предположили, что решить проблему сможет открытие твита в отдельной вкладке, отключение cookie для сайта "Твиттера" или переход к твитам через Nitter.