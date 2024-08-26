Этот план был разработан в связи с тем, что Дуров признавал растущее давление со стороны различных государственных спецслужб, которое, по его мнению, рано или поздно привело к его аресту. 24 августа французские власти задержали Дурова в парижском аэропорту, обвинив его в соучастии в преступлениях, якобы совершенных с помощью Telegram, включая торговлю наркотиками, эксплуатацию детей и мошенничество.

Однако «прозорливость» Дурова привела к разработке стратегии, согласно которой команда разработчиков Telegram возьмет на себя управление, гарантируя работоспособность платформы к утру следующего дня.