В Facebook появилось приложение для общения с собеседниками в виртуальной реальности

Выпущена бета-версия Horizon Workrooms - приложения, которое при использовании VR-шлемов Oculus Quest 2 позволит полноценно общаться в виртуальной реальности. Как сообщает автор, его запуск и работа доступны уже во всём мире.

В приложении можно создавать комнаты для переговоров любого размера. При общении используется микрофон, а все записи и другие нужные документы легко демонстрируются остальным.

В комнате расположена рабочая доска. На ней пользователи могут что-либо писать, а также прикреплять к ней разные изображения. Содержимое таких досок позже сохраняется при желании.

Если у коллег нет VR-устройства, то они подключаются к беседе при помощи видеозвонка. В этом случае в переговорах могут участвовать не более 50 человек, а при коммуникации с помощью шлемов виртуальной реальности - не более 16.