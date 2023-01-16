В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайта

В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайтаСтранно, что браузер до сих пор был лишён такой возможности
Google работает над новой функцией для Chrome, которую многие ждали.
Фото: Netick
Речь идёт о возможности отключать или включать браузерные расширения на каждом сайте по отдельности. На данный момент пользователи Chrome могут отключать их только для всех сайтов одновременно, через настройки браузера.
Новая же функция позволит им контролировать включение и отключение расширений на определённом сайте, что упростит управление разрешением расширений для каждого конкретного веб-сервиса.
Bleeping Computer
Правда, стоит отметить, что на данный момент Google активно тестирует нововведение. А это значит, что до её появления в стабильной версии браузера может пройти какое-то время.
Напомним, что подобная возможность отключать расширение для сайта в один клик уже долгое время есть в Microsoft Edge — стандартном браузере редмондской компании.