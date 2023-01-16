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08:51, 16 января 2023
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В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайта

Странно, что браузер до сих пор был лишён такой возможности

Google работает над новой функцией для Chrome, которую многие ждали.

В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайта

Фото: Netick

Речь идёт о возможности отключать или включать браузерные расширения на каждом сайте по отдельности. На данный момент пользователи Chrome могут отключать их только для всех сайтов одновременно, через настройки браузера.

Новая же функция позволит им контролировать включение и отключение расширений на определённом сайте, что упростит управление разрешением расширений для каждого конкретного веб-сервиса.

В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайта

Bleeping Computer

Правда, стоит отметить, что на данный момент Google активно тестирует нововведение. А это значит, что до её появления в стабильной версии браузера может пройти какое-то время.

Напомним, что подобная возможность отключать расширение для сайта в один клик уже долгое время есть в Microsoft Edge — стандартном браузере редмондской компании.

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