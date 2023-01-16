В Google Chrome появится возможность отключить расширение для определённого сайта

Речь идёт о возможности отключать или включать браузерные расширения на каждом сайте по отдельности. На данный момент пользователи Chrome могут отключать их только для всех сайтов одновременно, через настройки браузера.

Новая же функция позволит им контролировать включение и отключение расширений на определённом сайте, что упростит управление разрешением расширений для каждого конкретного веб-сервиса.