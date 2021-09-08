В приложении для знакомств Tinder стали искать партнёров для покупки дома в складчину

В объявлениях парни и девушки прямо говорят о желании найти того, с кем можно было бы купить дом. Аналитики CoreLogic выяснили, что средняя стоимость жилья в Новой Зеландии повысилась на 22 процента за год - до 906,5 тысячи новозеландских долларов (примерно 47,2 миллионов рублей). Также у многих банки требуют залог, который составляет 20 процентов от всей стоимости, или примерно 181,3 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей). Ежегодно сумма залога растёт.

В городе Окленде, как сообщает Guardian, цены на дома в 10 раз выше среднегодовой зарплаты жителей, а если говорить о стране в целом, то в 3,2 раза.

Институт потребителей Новой Зеландии выяснил, что проблема приобретения недвижимости - самая важная в стране для большинства граждан. Об этом также пишет издание Guardian. При этом почти половина - 42 процента - не может приобрести жильё, а откладывает на взнос на дом каждый пятый новозеландец.