В приложении для знакомств Tinder стали искать партнёров для покупки дома в складчину

В приложении для знакомств Tinder стали искать партнёров для покупки дома в складчинуТакая ситуация сложилась в Новой Зеландии
По словам Марии, количество пользователей Tinder, которые ищут в приложении партнёра для покупки жилья, увеличилось в 2,6 раза за год. Так заявляет Guardian.
В объявлениях парни и девушки прямо говорят о желании найти того, с кем можно было бы купить дом. Аналитики CoreLogic выяснили, что средняя стоимость жилья в Новой Зеландии повысилась на 22 процента за год - до 906,5 тысячи новозеландских долларов (примерно 47,2 миллионов рублей). Также у многих банки требуют залог, который составляет 20 процентов от всей стоимости, или примерно 181,3 тысячи долларов (около 10 миллионов рублей). Ежегодно сумма залога растёт.
В городе Окленде, как сообщает Guardian, цены на дома в 10 раз выше среднегодовой зарплаты жителей, а если говорить о стране в целом, то в 3,2 раза.
Институт потребителей Новой Зеландии выяснил, что проблема приобретения недвижимости - самая важная в стране для большинства граждан. Об этом также пишет издание Guardian. При этом почти половина - 42 процента - не может приобрести жильё, а откладывает на взнос на дом каждый пятый новозеландец.