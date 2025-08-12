В России запустили мессенджер «Молния» с P2P-переводами в рублях и поддержкой WeChat Pay и Alipay

Платформа объединяет функции соцсетей, коротких видео, стриминга, платежей и международной торговли, позиционируясь как замена западным сервисам.

«Молния» использует шифрование по ГОСТ-2021, квантовые ключи и блокчейн, а данные хранятся на серверах в Москве и Новосибирске. Идентификация сочетает распознавание лиц с электронными сертификатами, что исключает фейковые аккаунты.

Собственный Lightning-Protocol обеспечивает передачу файлов со скоростью до 1,25 ГБ/с даже при слабом 3G. Поддерживаются P2P-переводы в рублях через СБП, а бизнес-аккаунты могут работать с WeChat Pay и Alipay без комиссии за конвертацию.