В России запустили мессенджер «Молния» с P2P-переводами в рублях и поддержкой WeChat Pay и Alipay

В России запустили мессенджер «Молния» с P2P-переводами в рублях и поддержкой WeChat Pay и AlipayПланы у создателей Наполеоновские
Платформа объединяет функции соцсетей, коротких видео, стриминга, платежей и международной торговли, позиционируясь как замена западным сервисам.
«Молния» использует шифрование по ГОСТ-2021, квантовые ключи и блокчейн, а данные хранятся на серверах в Москве и Новосибирске. Идентификация сочетает распознавание лиц с электронными сертификатами, что исключает фейковые аккаунты.
Собственный Lightning-Protocol обеспечивает передачу файлов со скоростью до 1,25 ГБ/с даже при слабом 3G. Поддерживаются P2P-переводы в рублях через СБП, а бизнес-аккаунты могут работать с WeChat Pay и Alipay без комиссии за конвертацию.
Встроенный ИИ-переводчик контрактов совместим с российским и китайским законодательством, а система экстренных оповещений повышает безопасность.
Сообщается, что на предварительную регистрацию подано более 500 000 заявок. Запуск открытого бета-теста намечен на 4 сентября 2025 года, а через 1,5 года аудитория может достичь 15 млн пользователей.