Вышел обзор голосового помощника "Ева" от "Мегафона"Пока "Ева" запущена в тестовой форме
Блогер отметил, что "Еву" разработчики "Мегафона" ещё только обучают ведению разговора.
Вся нужная информация присылается помощником в Telegram. То есть это бот, который подключается и настраивается как услуга.
Эльдар на примере случая, когда пользователь не понимает, куда позвонил, продемонстрировал работу помощника. Поговорил он с ней и на более отвлечённые темы. При этом было видно, что сервис не всегда может поддерживать диалог с абонентом. В среднем её беседа с человеком пока что включает 4-5 вопросов. А самые длинные разговоры, по словам блогера, - с сотрудниками финансовых организаций, когда голосовой помощник что-то записывает.
Значительный минус такого сервиса, говорит Эльдар, в том, что он мужчина, а помощник - женщина. То есть когда кто-то набирает его, разговаривать с людьми начинает "Ева", из-за чего люди иногда не понимают, что происходит.
В заключение ведущий сказал, что ещё предстоит много дорабатывать у помощника. К тому же "Ева" не сообщает, что это голосовой помощник, а не сам абонент.