Вышел обзор голосового помощника "Ева" от "Мегафона"

Эльдар на примере случая, когда пользователь не понимает, куда позвонил, продемонстрировал работу помощника. Поговорил он с ней и на более отвлечённые темы. При этом было видно, что сервис не всегда может поддерживать диалог с абонентом. В среднем её беседа с человеком пока что включает 4-5 вопросов. А самые длинные разговоры, по словам блогера, - с сотрудниками финансовых организаций, когда голосовой помощник что-то записывает.

Значительный минус такого сервиса, говорит Эльдар, в том, что он мужчина, а помощник - женщина. То есть когда кто-то набирает его, разговаривать с людьми начинает "Ева", из-за чего люди иногда не понимают, что происходит.

В заключение ведущий сказал, что ещё предстоит много дорабатывать у помощника. К тому же "Ева" не сообщает, что это голосовой помощник, а не сам абонент.