Зачем нужен антивирус в 2021-2022 годах и какой из них лучше всего установить на компьютер

Зачем нужен антивирус в 2021-2022 годах и какой из них лучше всего установить на компьютерОбъясняет пользователь ddr22
Итак, что же такое вирусы и как с ними помогают бороться антивирусные программы? Прежде всего, вирус может представлять собой любую вредоносную программу, которая выполняет определённые действия, оказывающие негативное влияние на безопасность данных и быстродействие компьютера. При этом антивирус не только уничтожает уже существующие вирусы, но и помогает избежать «заражения» системы новыми.
Всего автор выделяет девять полезных для системы функций антивируса:
- Защита от вирусов. Программа обнаруживает и удаляет вирус.
- Блокировка рекламы и спама. Благодаря этому исключается вероятность попадания вируса через рекламу на подозрительных сайтах.
- Защита от хакеров и похитителей данных.
- Защита съёмных устройств. Так на вашей флешке точно не окажется вредоносного программного обеспечения.
- Защита данных и файлов. Антивирус отслеживает содержимое файлов и определяет, нет ли внутри вредоносного кода.
- Ускорение компьютера. Компьютер без антивируса и с вредоносными программами работать будет точно медленнее, чем «защищённый».
- Ограничение доступа к подозрительным сайтам. Антивирус способен анализировать ваш интернет-трафик и блокировать некоторые ресурсы, которые могут быть опасными для системы.
- Защита детей в интернете. Для этого программа ограничивает доступ к сервисам, которые не подходят ребёнку по возрасту.
- Защита паролей. Осуществляется это благодаря менеджеру паролей.
Но какому из множества антивирусов отдать предпочтение? Пользователь отмечает, что сначала вовсе не обязательно приобретать сразу платный вариант программы. Можно воспользоваться пробной версией или же вообще скачать бесплатный антивирус.
Если судить по экспертным рейтингам, то первым в списке бесплатных антивирусных программ оказывается Avast Free Antivirus. В тестах он показывает примерно те же результаты, что и платные аналоги. Однако есть два минуса: автоматическая установка Avast при скачивании какого-либо приложения и сложности с его удалением с компьютера (что касается последнего, то при отсутствии проблем с установкой стереть его можно через «Панель управления»).
Следующий бесплатный антивирус - «Защитник Windows», или Microsoft Windows Defender. Критикуют эту программу за блокировку установки некоторых модифицированных приложений, а также за то, что он отрицательно влияет на работу (если у вас «не совсем лицензионная» версия Windows).
Далее идёт AVG AntiVirus Free. В плане работы и уровня защиты этот антивирус аналогичен предыдущим. Но нужно сказать, что функций здесь чуть меньше, чем у Avast Free Antivirus.
Adaware Free Antivirus. Его протестировала компания Virus Bulletin, и результаты оказались очень хорошими. Однако в России он не пользуется популярностью. Также есть бесплатная и платная версии, причём в первой доступны только защита в реальном времени и выборочное сканирование.
Ещё один антивирус - Panda Free Antivirus, или Panda Dome. Протестирован был лишь одной компанией - AV-Comparatives. Эксперты снизили ему баллы за большое число ложных срабатываний. В остальном со своими задачами он справляется хорошо.
Последний из бесплатных антивирусов - Tencent PC Manager. Не имеет интерфейса на русском, но при этом всё в нём интуитивно понятно.
Что же касается платных продуктов, то многие из них имеют бесплатные версии программ. Это Bitdefender, Kaspersky Security Cloud Free, Avira Free Security. Функций у них не так много, как в платных, но в качестве варианта защиты компьютера они вполне подойдут. А если у вас стоит Windows 11, то, по мнению автора, встроенного «Защитника» должно хватить.