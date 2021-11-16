Зачем нужен антивирус в 2021-2022 годах и какой из них лучше всего установить на компьютер

Но какому из множества антивирусов отдать предпочтение? Пользователь отмечает, что сначала вовсе не обязательно приобретать сразу платный вариант программы. Можно воспользоваться пробной версией или же вообще скачать бесплатный антивирус.

Если судить по экспертным рейтингам, то первым в списке бесплатных антивирусных программ оказывается Avast Free Antivirus. В тестах он показывает примерно те же результаты, что и платные аналоги. Однако есть два минуса: автоматическая установка Avast при скачивании какого-либо приложения и сложности с его удалением с компьютера (что касается последнего, то при отсутствии проблем с установкой стереть его можно через «Панель управления»).

Следующий бесплатный антивирус - «Защитник Windows», или Microsoft Windows Defender. Критикуют эту программу за блокировку установки некоторых модифицированных приложений, а также за то, что он отрицательно влияет на работу (если у вас «не совсем лицензионная» версия Windows).

Далее идёт AVG AntiVirus Free. В плане работы и уровня защиты этот антивирус аналогичен предыдущим. Но нужно сказать, что функций здесь чуть меньше, чем у Avast Free Antivirus.

Adaware Free Antivirus. Его протестировала компания Virus Bulletin, и результаты оказались очень хорошими. Однако в России он не пользуется популярностью. Также есть бесплатная и платная версии, причём в первой доступны только защита в реальном времени и выборочное сканирование.

Ещё один антивирус - Panda Free Antivirus, или Panda Dome. Протестирован был лишь одной компанией - AV-Comparatives. Эксперты снизили ему баллы за большое число ложных срабатываний. В остальном со своими задачами он справляется хорошо.

Последний из бесплатных антивирусов - Tencent PC Manager. Не имеет интерфейса на русском, но при этом всё в нём интуитивно понятно.

Что же касается платных продуктов, то многие из них имеют бесплатные версии программ. Это Bitdefender, Kaspersky Security Cloud Free, Avira Free Security. Функций у них не так много, как в платных, но в качестве варианта защиты компьютера они вполне подойдут. А если у вас стоит Windows 11, то, по мнению автора, встроенного «Защитника» должно хватить.