Дочерний бренд китайского автопроизводителя Chery запретил продажу своих электромобилей в РФ

По его словам, письмо от Zeekr не содержало подробностей о причинах запрета или о возможных штрафах для дилеров за его нарушение, ограничившись лишь указанием конкретной даты.

Пиголкин предполагает, что такой шаг может стимулировать спрос перед завершением продаж и нарушить стабильность на рынке. Подобные меры уже наблюдались ранее, что может свидетельствовать о стратегической политике китайских автопроизводителей в отношении внешних рынков.