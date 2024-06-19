Авто
Опубликовано 19 июня 2024, 23:56
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Дочерний бренд китайского автопроизводителя Chery запретил продажу своих электромобилей в РФ

После 30 июня
Китайские автодилеры, сотрудничающие с российскими компаниями, столкнулись с неожиданным решением Zeekr, который является дочерним брендом китайского автопроизводителя Chery, о прекращении продаж своих премиальных электромобилей на российском рынке после 30 июня. Об этом сообщил порталу «АвтоВзгляд» основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин.
Дочерний бренд китайского автопроизводителя Chery запретил продажу своих электромобилей в РФ

© Ferra.ru

По его словам, письмо от Zeekr не содержало подробностей о причинах запрета или о возможных штрафах для дилеров за его нарушение, ограничившись лишь указанием конкретной даты.

Пиголкин предполагает, что такой шаг может стимулировать спрос перед завершением продаж и нарушить стабильность на рынке. Подобные меры уже наблюдались ранее, что может свидетельствовать о стратегической политике китайских автопроизводителей в отношении внешних рынков.