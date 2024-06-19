Дочерний бренд китайского автопроизводителя Chery запретил продажу своих электромобилей в РФ

Опубликовано 19 июня 2024, 23:56
1 мин.
Дочерний бренд китайского автопроизводителя Chery запретил продажу своих электромобилей в РФПосле 30 июня
Китайские автодилеры, сотрудничающие с российскими компаниями, столкнулись с неожиданным решением Zeekr, который является дочерним брендом китайского автопроизводителя Chery, о прекращении продаж своих премиальных электромобилей на российском рынке после 30 июня. Об этом сообщил порталу «АвтоВзгляд» основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин.
© Ferra.ru
По его словам, письмо от Zeekr не содержало подробностей о причинах запрета или о возможных штрафах для дилеров за его нарушение, ограничившись лишь указанием конкретной даты.
Пиголкин предполагает, что такой шаг может стимулировать спрос перед завершением продаж и нарушить стабильность на рынке. Подобные меры уже наблюдались ранее, что может свидетельствовать о стратегической политике китайских автопроизводителей в отношении внешних рынков.