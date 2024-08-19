Эксперт объяснил, чем вредят автомобилю короткие поездки

Если вы регулярно совершаете только короткие поездки, то хотя бы раз в неделю вам нужно проезжать за один раз более 10 км. Иначе вас ждут следующие проблемы.

Холодное масло. Если оно остаётся холодным и густым, то хуже справляется со своей задачей. Что касается показателей на приборной панели, то они указывают на температуру не масла, а охлаждающей жидкости.

Скопление влаги в масле. Эта влага при коротких поездках не успевает закипеть и в итоге не испаряется. Такое случается в конце осени и зимой при остывании двигателя.

Отсутствие энергии в аккумуляторе. Со временем из-за коротких поездок уменьшается ёмкость аккумулятора, повышается риск его выхода из строя.

Повышенный расход бензина. Разница между холодным и прогретым двигателем составляет около 8−10%.