Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиля

Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиляОбращайте внимание на определённые параметры
Один из главных критериев выбора коврика для автомобиля — это его материал.
EVA. Другими словами, это вспененный каучук. Эти коврики легко чистятся при помощи длинноворсной щётки и обычного чистящего средства. Однако если влаги на них будет слишком много, то они могут протекать.
Полиуретан. Коврики из этого материала отличаются доступной ценой. За ними также легко ухаживать: их нужно просто вытряхнуть.
Резина. За ними тоже просто ухаживать, к тому же их толщина составляет 2 см. Это делает такие коврики устойчивыми к стиранию.
Текстиль. Отлично подойдёт для салона, так как у этого коврика есть водоотталкивающий слой. Оптимальным вариантом будут двуслойные модели.
Кожа. Они довольно быстро теряют первоначальный вид, если пользоваться автомобилем часто. Поэтому лучше их использовать при сухой погоде.
Также обратите внимание на то, есть ли у коврика бортики (они помогут удерживать грязь и влагу), насколько совместим коврик с вашим автомобилем, какая толщина у модели (лучше брать с большей толщиной), есть ли у неё уплотнительная вставка.