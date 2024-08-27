Авто
Опубликовано 27 августа 2024, 15:00
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Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиля

Обращайте внимание на определённые параметры
Коврик — важная часть салона автомобиля. Эта деталь помогает сохранять в машине чистоту. Но что может быть важно при его покупке, кроме материала?
Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиля
© «car mat» by Comercializadora Davinci is licensed under CC BY 2.0

Один из главных критериев выбора коврика для автомобиля — это его материал.

EVA. Другими словами, это вспененный каучук. Эти коврики легко чистятся при помощи длинноворсной щётки и обычного чистящего средства. Однако если влаги на них будет слишком много, то они могут протекать.

Полиуретан. Коврики из этого материала отличаются доступной ценой. За ними также легко ухаживать: их нужно просто вытряхнуть.

Резина. За ними тоже просто ухаживать, к тому же их толщина составляет 2 см. Это делает такие коврики устойчивыми к стиранию.

Текстиль. Отлично подойдёт для салона, так как у этого коврика есть водоотталкивающий слой. Оптимальным вариантом будут двуслойные модели.

Кожа. Они довольно быстро теряют первоначальный вид, если пользоваться автомобилем часто. Поэтому лучше их использовать при сухой погоде.

Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиля
© «car mat» by Comercializadora Davinci is licensed under CC BY 2.0

Также обратите внимание на то, есть ли у коврика бортики (они помогут удерживать грязь и влагу), насколько совместим коврик с вашим автомобилем, какая толщина у модели (лучше брать с большей толщиной), есть ли у неё уплотнительная вставка.