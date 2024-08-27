Эксперт рассказал, как правильно выбирать коврик для автомобиля

Один из главных критериев выбора коврика для автомобиля — это его материал.

EVA. Другими словами, это вспененный каучук. Эти коврики легко чистятся при помощи длинноворсной щётки и обычного чистящего средства. Однако если влаги на них будет слишком много, то они могут протекать.

Полиуретан. Коврики из этого материала отличаются доступной ценой. За ними также легко ухаживать: их нужно просто вытряхнуть.

Резина. За ними тоже просто ухаживать, к тому же их толщина составляет 2 см. Это делает такие коврики устойчивыми к стиранию.

Текстиль. Отлично подойдёт для салона, так как у этого коврика есть водоотталкивающий слой. Оптимальным вариантом будут двуслойные модели.

Кожа. Они довольно быстро теряют первоначальный вид, если пользоваться автомобилем часто. Поэтому лучше их использовать при сухой погоде.