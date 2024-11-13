Авто
Опубликовано 13 ноября 2024, 02:15
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Эксперт рассказал, какой тип аккумулятора лучше всего выбрать для автомобиля

Есть кальциевый, AGM и EFB
Обычному водителю может быть непросто понять, какой аккумулятор покупать для машины. Ведь кальциевый рекламируется как лучший выбор, AGM — как самый надёжный, а EFB — как тот, что подходит всем. Но что на деле?
Эксперт рассказал, какой тип аккумулятора лучше всего выбрать для автомобиля
© standret

Кальциевые аккумуляторы

Подобные батареи меньше склонны к потере электролита. То есть вам не придётся заливать воду, постоянно проверять уровень кислоты. Также у них более мощный пусковой ток. В то же время они плохо переносят глубокие разряды. Брать такие аккумуляторы стоит, если у вас современное авто с нормальной электрической системой (без скачков напряжения) и вы не забываете выключать свет в салоне.

Сурьмянистые и гибридные аккумуляторы

Сурьмянистые отлично подходят для старых машин, у которых зарядка не всегда бывает стабильной. При этом за такими батареями нужно ухаживать: проверять уровень электролита, доливать при необходимости. В целом служат эти аккумуляторы 3−4 года.

Гибридные аккумуляторы имеют преимущества сурьмянистых и недостатки кальциевых.

Эксперт рассказал, какой тип аккумулятора лучше всего выбрать для автомобиля
© freepik

AGM и EFB

Эти аккумуляторы подходят для машин с системой «старт-стоп». У AGM хорошие пусковые характеристики, они лучше справляются с глубокими разрядами, более долговечны. В то же время они дорогие, тяжёлые, плохо переносят высокие напряжения.

EFB стоят дешевле, чем AGM. По характеристикам же они похожи. Прослужить EFB могут 10−12 лет.