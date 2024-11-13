Эксперт рассказал, какой тип аккумулятора лучше всего выбрать для автомобиля

Кальциевые аккумуляторы

Подобные батареи меньше склонны к потере электролита. То есть вам не придётся заливать воду, постоянно проверять уровень кислоты. Также у них более мощный пусковой ток. В то же время они плохо переносят глубокие разряды. Брать такие аккумуляторы стоит, если у вас современное авто с нормальной электрической системой (без скачков напряжения) и вы не забываете выключать свет в салоне.

Сурьмянистые и гибридные аккумуляторы

Сурьмянистые отлично подходят для старых машин, у которых зарядка не всегда бывает стабильной. При этом за такими батареями нужно ухаживать: проверять уровень электролита, доливать при необходимости. В целом служат эти аккумуляторы 3−4 года.

Гибридные аккумуляторы имеют преимущества сурьмянистых и недостатки кальциевых.