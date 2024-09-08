Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучше

Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучшеЭто важный момент при выборе машины
Передний привод (FWD)
Этот вариант — наиболее экономичный в производстве и эксплуатации. Главное преимущество такого привода состоит в управляемости автомобиля на ровной дороге. Особенно заметно это при движении на трассе, по сухому асфальту в городе. Из минусов нужно выделить недостаточную поворачиваемость машины на высоких скоростях и при активной езде, меньшая эффективность на бездорожье.
Задний привод (RWD)
У таких машин передние колёса отвечают только за направление движения, а крутящий момент передаётся на задние колёса. Это обеспечивает более сбалансированное управление автомобилем. Часто этот вид привода используется в спортивных авто. Но управлять заднеприводной машиной довольно тяжело на мокрой дороге, при снеге или льде на ней. При разгоне в этом случае её может занести. Также на бездорожье задний привод уступает полному.
Полный привод
Автомобили в полным приводом станут отличным выбором для тех, кто ездит по бездорожью, при плохих погодных условиях. Однако существует два типа полного привода: AWD (All-Wheel Drive) и 4WD (Four-Wheel Drive).
При AWD система сама распределяет мощность двигателя между колесами. В результате обеспечивается лучшее сцепление с дорогой в любых условиях, вождение становится более комфортным и безопасным.
4WD предполагает, что мощность передаётся на все четыре колеса, но с нюансами. Обычно машина с этой системой работает в режиме привода на два колеса: только передние или только задние. Но когда погодные условия становятся сложными, то водитель вручную может включить полный привод.
Вывод
Передний привод лучше всего подойдёт для езды в городе и по хорошим дорогам, задний — для тех, кому нравится активная и спортивная езда. Полный привод станет лучшим выбором для людей, которые любят активный отдых за городом или часто ездят при плохих дорожных условиях.