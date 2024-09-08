Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучше

Полный привод

Автомобили в полным приводом станут отличным выбором для тех, кто ездит по бездорожью, при плохих погодных условиях. Однако существует два типа полного привода: AWD (All-Wheel Drive) и 4WD (Four-Wheel Drive).

При AWD система сама распределяет мощность двигателя между колесами. В результате обеспечивается лучшее сцепление с дорогой в любых условиях, вождение становится более комфортным и безопасным.

4WD предполагает, что мощность передаётся на все четыре колеса, но с нюансами. Обычно машина с этой системой работает в режиме привода на два колеса: только передние или только задние. Но когда погодные условия становятся сложными, то водитель вручную может включить полный привод.

Вывод

Передний привод лучше всего подойдёт для езды в городе и по хорошим дорогам, задний — для тех, кому нравится активная и спортивная езда. Полный привод станет лучшим выбором для людей, которые любят активный отдых за городом или часто ездят при плохих дорожных условиях.