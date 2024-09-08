Авто
Опубликовано 08 сентября 2024, 18:45
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Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучше

Это важный момент при выборе машины
Привод определяет, на какие колёса передаётся мощность авто. Также от типа привода зависит, как машина будет вести себя при разных погодных условиях, её экономичность, устойчивость в поворотах, проходимость.
Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучше
© iXBT.com

Передний привод (FWD)

Этот вариант — наиболее экономичный в производстве и эксплуатации. Главное преимущество такого привода состоит в управляемости автомобиля на ровной дороге. Особенно заметно это при движении на трассе, по сухому асфальту в городе. Из минусов нужно выделить недостаточную поворачиваемость машины на высоких скоростях и при активной езде, меньшая эффективность на бездорожье.

Задний привод (RWD)

У таких машин передние колёса отвечают только за направление движения, а крутящий момент передаётся на задние колёса. Это обеспечивает более сбалансированное управление автомобилем. Часто этот вид привода используется в спортивных авто. Но управлять заднеприводной машиной довольно тяжело на мокрой дороге, при снеге или льде на ней. При разгоне в этом случае её может занести. Также на бездорожье задний привод уступает полному.

Эксперт рассказал, в чём разница между задним, передним и полным приводом автомобиля и какой лучше
© Fusion Brain

Полный привод

Автомобили в полным приводом станут отличным выбором для тех, кто ездит по бездорожью, при плохих погодных условиях. Однако существует два типа полного привода: AWD (All-Wheel Drive) и 4WD (Four-Wheel Drive).

При AWD система сама распределяет мощность двигателя между колесами. В результате обеспечивается лучшее сцепление с дорогой в любых условиях, вождение становится более комфортным и безопасным.

4WD предполагает, что мощность передаётся на все четыре колеса, но с нюансами. Обычно машина с этой системой работает в режиме привода на два колеса: только передние или только задние. Но когда погодные условия становятся сложными, то водитель вручную может включить полный привод.

Вывод

Передний привод лучше всего подойдёт для езды в городе и по хорошим дорогам, задний — для тех, кому нравится активная и спортивная езда. Полный привод станет лучшим выбором для людей, которые любят активный отдых за городом или часто ездят при плохих дорожных условиях.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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