Эксперты рассказали, на каком общественном транспорте ездить опаснее всего

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Эксперты рассказали, на каком общественном транспорте ездить опаснее всегоЭто наземный вид транспорта
LIFE сообщил, на каких маршрутах и на каком виде общественного транспорта чаще всего пассажиры попадают в аварии.
Специалисты "Росгосстраха" утверждают, что самым опасным общественным транспортом для пассажиров являются микроавтобусы. Именно на них люди чаще всего попадают в ДТП.
Также эксперты заявили, что тяжёлые аварии случаются зачастую на загородных маршрутах. Микроавтобусы на них развивают большую скорость, чем в городе. В черте города в целом ДТП происходят чаще, но последствия для пассажиров при таких авариях обычно не очень тяжёлые: ушибы, сотрясения головного мозга, переломы.