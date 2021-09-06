Эксперты рассказали, на каком общественном транспорте ездить опаснее всего

Также эксперты заявили, что тяжёлые аварии случаются зачастую на загородных маршрутах. Микроавтобусы на них развивают большую скорость, чем в городе. В черте города в целом ДТП происходят чаще, но последствия для пассажиров при таких авариях обычно не очень тяжёлые: ушибы, сотрясения головного мозга, переломы.