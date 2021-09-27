Энтузиаст рассчитал, сколько к 2030 году будут стоить аккумуляторы для электромобилей

Эксперт издания The Driven Брайс Гатон ответил на вопрос читателя "Сколько будет стоить замена батареи в электромобиле, продающемся в Австралии, и каков срок службы аккумулятора в целом?" При этом он разделил ответ на две части. В первой специалист затронул проблему замены аккумулятора в течение всего срока службы автомобиля. Во второй - вопрос о стоимости замены сейчас и через несколько лет.

По словам Гатона, гарантийный срок аккумулятора у большинства автопроизводителей составляет 8 лет. К примеру, для Hyundai Kona с запасом хода 450-500 километров по городу это означает, что минимальный диапазон запаса хода в возрасте 8 лет составит 315-350 километров, что чаще всего соответствует зарядке машины два раза в неделю. Также необходимо помнить, что батарея будет со временем просто постепенно изнашиваться (и чем её изначальная ёмкость меньше, тем сильнее): например, реальный запас хода старой модели Nissan Leaf за 8 лет может снизиться со 120 км до 84 км. Но это касается именно старых аккумуляторов (2011-2014 годов). Современные электромобили, согласно исследованию 2019 года, теряют в среднем только 2,3 процента мощности в год, а это значит, что запчасти многих более поздних автомобилей с электродвигателем изнашиваются гораздо медленнее. Соответственно, владельцы более современных машин будут менять аккумулятор только примерно через 10 или даже больше лет.