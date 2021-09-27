Энтузиаст рассчитал, сколько к 2030 году будут стоить аккумуляторы для электромобилей

Энтузиаст рассчитал, сколько к 2030 году будут стоить аккумуляторы для электромобилейИ сколько прослужат современные батареи для таких автомобилей
Эксперт издания The Driven Брайс Гатон ответил на вопрос читателя "Сколько будет стоить замена батареи в электромобиле, продающемся в Австралии, и каков срок службы аккумулятора в целом?" При этом он разделил ответ на две части. В первой специалист затронул проблему замены аккумулятора в течение всего срока службы автомобиля. Во второй - вопрос о стоимости замены сейчас и через несколько лет.
По словам Гатона, гарантийный срок аккумулятора у большинства автопроизводителей составляет 8 лет. К примеру, для Hyundai Kona с запасом хода 450-500 километров по городу это означает, что минимальный диапазон запаса хода в возрасте 8 лет составит 315-350 километров, что чаще всего соответствует зарядке машины два раза в неделю. Также необходимо помнить, что батарея будет со временем просто постепенно изнашиваться (и чем её изначальная ёмкость меньше, тем сильнее): например, реальный запас хода старой модели Nissan Leaf за 8 лет может снизиться со 120 км до 84 км. Но это касается именно старых аккумуляторов (2011-2014 годов). Современные электромобили, согласно исследованию 2019 года, теряют в среднем только 2,3 процента мощности в год, а это значит, что запчасти многих более поздних автомобилей с электродвигателем изнашиваются гораздо медленнее. Соответственно, владельцы более современных машин будут менять аккумулятор только примерно через 10 или даже больше лет.
В целом же, по мнению специалиста, срок службы электромобиля составит примерно 20 лет. По этой причине автовладелец либо вообще не будет менять аккумулятор в течение всего периода пользования машиной, либо сменит его всего один раз и минимум через 10 лет.
С точки зрения стоимости аккумуляторов ситуация сейчас уже меняется. Самые ранние Nissan Leaf, по слухам, быстро разряжались, а для замены нужно было 30 тысяч долларов, но это делалось бесплатно - по 8-летней гарантии. Когда же гарантийный срок у этих моделей истёк, оказалось, что, во-первых, батарея стоит уже 10 000 долларов (ёмкость 24 кВт*ч), и, во-вторых, в аккумуляторных блоках автомобилей полностью вышедшими из строя оказались лишь несколько элементов.
Учитывая нынешние цены, заключает автор, к тому моменту, когда купленным сегодня электромобилям нужны будут новые аккумуляторы, их стоимость ещё больше снизится и составит примерно 4 000 американских долларов (5400 австралийских долларов, около 291 тысячи рублей) за аккумулятор Kona объёмом 64 кВт*ч. К 2030 году цены на новые батареи в целом станут ниже 10 тысяч долларов за Kona и, вероятно, составят около 5400 тысяч долларов, а на восстановленные запчасти они будут ещё ниже.