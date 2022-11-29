Ездите по ухабистым дорогам? Готовьтесь менять шины и не только

Ездите по ухабистым дорогам? Готовьтесь менять шины и не толькоЧтобы избежать этого, нужно соблюдать ряд правил
Если вы водите автомобиль и постоянно сталкиваетесь с ухабистыми дорогами, то вам будет полезно знать, к каким последствиям это всё может привести для вашей машины. Но есть также способы минимизировать ущерб.
Фото: Telegraph India
Итак, если вы каждый день ездите по ухабистым дорогам, то вот чем это рано или поздно обернётся для вашего автомобиля.
Повреждение шин. Сначала на шине может появиться так называемая грыжа, а впоследствии она может просто лопнуть.
Повреждение подвески. Первым делом пострадают амортизаторы, а далее - пружины подвески. В итоге плавность хода машины снизится.
- Повреждение колёс. Это случится, если качество ваших колёс - посредственное. Из-за езды по ухабам колёса могут искривиться или начать растрескиваться.
Лучше всего, конечно, перед ухабами заранее тормозить. Но это возможно сделать не всегда. Если вы всё-таки сразу попали в яму, то лучшим решением станет проехать по ней без изменения скорости.
Эксперты отмечают, что перед ухабом необходимо жать на газ. Это снизит износ и риск повреждения.