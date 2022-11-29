Ездите по ухабистым дорогам? Готовьтесь менять шины и не только

Повреждение колёс. Это случится, если качество ваших колёс - посредственное. Из-за езды по ухабам колёса могут искривиться или начать растрескиваться.

Лучше всего, конечно, перед ухабами заранее тормозить. Но это возможно сделать не всегда. Если вы всё-таки сразу попали в яму, то лучшим решением станет проехать по ней без изменения скорости.

Эксперты отмечают, что перед ухабом необходимо жать на газ. Это снизит износ и риск повреждения.