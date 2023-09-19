Какой угол обзора должен быть у видеорегистратора

Какой угол обзора должен быть у видеорегистратораВажно знать несколько нюансов
Одна из ключевых характеристик видеорегистратора - это угол обзора. Он может повлиять даже на качество видео в целом.
Угол обзора камеры видеорегистратора бывает горизонтальным, диагональным, вертикальным. При выборе гаджета важно обращать внимание именно на горизонтальный угол. Всё потому, что от него зависит, сколько дорожной обстановки попадёт в кадр. При этом самый большой показатель имеется у угла обзора по диагонали, поэтому обращайте внимание, какой конкретно параметр указывается производителем.
Сегодня можно найти видеорегистраторы с углом обзора 90-180 градусов. Но какой всё-таки показатель будет оптимальным?
Угла обзора 90-100 градусов сегодня уже явно недостаточно. При помощи такого видеорегистратора вы сможете зафиксировать только то, что находится прямо перед машиной.
При угле обзора 110-130 градусов в кадр попадает больше объектов, но ещё слишком мало, что получить полноценную запись.
В большинстве моделей видеорегистраторов угол обзора сегодня составляет 135-140 градусов. С ним камера будет захватывать соседние полосы либо обочину с тротуаром.
Благодаря углу обзора 150-170 градусов вы сможете записывать всё, что происходит на проезжей части и на обочине.
Если угол обзора 180 градусов или больше, то кадр сужается по краям и становится сложно рассмотреть номера автомобилей.
В целом оптимальным для видеорегистратора будет сегодня угол обзора от 135 до 170 градусов. В идеале он должен составлять вообще 150-170 градусов.