Какой угол обзора должен быть у видеорегистратора

Сегодня можно найти видеорегистраторы с углом обзора 90-180 градусов. Но какой всё-таки показатель будет оптимальным?

Угла обзора 90-100 градусов сегодня уже явно недостаточно. При помощи такого видеорегистратора вы сможете зафиксировать только то, что находится прямо перед машиной.

При угле обзора 110-130 градусов в кадр попадает больше объектов, но ещё слишком мало, что получить полноценную запись.

В большинстве моделей видеорегистраторов угол обзора сегодня составляет 135-140 градусов. С ним камера будет захватывать соседние полосы либо обочину с тротуаром.

Благодаря углу обзора 150-170 градусов вы сможете записывать всё, что происходит на проезжей части и на обочине.

Если угол обзора 180 градусов или больше, то кадр сужается по краям и становится сложно рассмотреть номера автомобилей.

В целом оптимальным для видеорегистратора будет сегодня угол обзора от 135 до 170 градусов. В идеале он должен составлять вообще 150-170 градусов.