Авто
Опубликовано 15 октября 2024, 18:00
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Названы признаки того, что вам пора менять масло в двигателе автомобиля

Для этого необязательно заглядывать под капот
Не все водители следят за состоянием моторного масла в автомобиле. Но есть способы определить, что оно требует замены, без залезания под капот.
Названы признаки того, что вам пора менять масло в двигателе автомобиля
© Photo by Daniel Andraski

Интервал пробега по одометру. Обычно масло требует замены каждые 7000−10 000 км пробега. Также это зависит от типа масла, возраста машины, условий эксплуатации, рекомендаций производителя.

Предупреждающий индикатор на приборной панели. Он может говорить не только о том, что масло нужно поменять, но и проблемах в работе двигателя.

Сильный шум двигателя. Особенно заметно это, когда вы запускаете двигатель или ускоряетесь.

Ухудшение динамики и тяги автомобиля. Масло забивается со временем продуктами износа и сгорания топлива.

Названы признаки того, что вам пора менять масло в двигателе автомобиля
© Photo by Fatih Erden

Повышенный расход топлива. Со временем масло становится менее вязким, теряет смазывающие свойства. Из-за этого двигатель работает хуже.

Запах гари в салоне. Это может указывать на износ масла или перегрев двигателя.

Тёмный или чёрный выхлоп. Он в идеале должен быть слегка серым или прозрачным.