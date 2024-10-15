Названы признаки того, что вам пора менять масло в двигателе автомобиля

Интервал пробега по одометру. Обычно масло требует замены каждые 7000−10 000 км пробега. Также это зависит от типа масла, возраста машины, условий эксплуатации, рекомендаций производителя.

Предупреждающий индикатор на приборной панели. Он может говорить не только о том, что масло нужно поменять, но и проблемах в работе двигателя.

Сильный шум двигателя. Особенно заметно это, когда вы запускаете двигатель или ускоряетесь.

Ухудшение динамики и тяги автомобиля. Масло забивается со временем продуктами износа и сгорания топлива.