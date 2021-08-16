Названы три главных недостатка электромобиля

Первый недостаток, который выделил автор, - недостаточно высокая автономность. Полностью заряженного Nissan ему хватало лишь на 120 миль. А когда он проехал 17 миль, то от 100 %-ного заряда осталось всего 73 %. Правда, это скорее относилось конкретно к представленной марке. Tesla Model 3 Standard Range, например, по словам блогера, позволяет ездить и дольше, но стоит в три раза дороже. В целом этот недостаток у электромобилей вскоре должен исчезнуть.

Второе - низкая скорость зарядки. Даже маленькая по объёму (40 кВт/ч) батарея заряжалась у автора больше суток. Есть вариант ускорить зарядку в четыре раза - преобразованием 120V-15A в 240V-30A. После этого время сократится до 4 часов 25 минут.