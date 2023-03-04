Патент Ford описывает автомобили, которые сами отвозят себя на штрафстоянку за просрочку автокредита

Они включают в себя отправку сообщений на смартфон владельца или на сам автомобиль, полную блокировку руля, отключение таких функций, как кондиционер и не только.

Но больше всего экспертов насториж пример, где автомобиль будет в состоянии самостоятельно отвезти себя на штрафстоянку - или на свалку, если рыночная стоимость автомобиля определена ниже определенного порога. В патентном документе описаны десятки способов дистанционного и электронного “переворота всего процесса” возврата прав собственности, включая связь непосредственно с кредитными организациями и полицией, отмечает The Verge.