Патент Ford описывает автомобили, которые сами отвозят себя на штрафстоянку за просрочку автокредита

Патент Ford описывает автомобили, которые сами отвозят себя на штрафстоянку за просрочку автокредитаКапитализм во всей красе
Автопроизводитель Ford подал заявку на патент на систему. Ее главная цель - более эффективная помощь в возврате автомобилей. Патент описывает различные процедуры, связанные с возвратом автомобилей в случае просрочки платежей.
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Они включают в себя отправку сообщений на смартфон владельца или на сам автомобиль, полную блокировку руля, отключение таких функций, как кондиционер и не только.
Но больше всего экспертов насториж пример, где автомобиль будет в состоянии самостоятельно отвезти себя на штрафстоянку - или на свалку, если рыночная стоимость автомобиля определена ниже определенного порога. В патентном документе описаны десятки способов дистанционного и электронного “переворота всего процесса” возврата прав собственности, включая связь непосредственно с кредитными организациями и полицией, отмечает The Verge.