Перечислены советы, как сократить расход топлива автомобиля

Стиль вождения. Если вы агрессивно водите, часто ускоряетесь, резко тормозите, то это может увеличить на 30% расход топлива. Благодаря предсказуемому и плавному движению на дороге вы сократите расход бензина на 10%.

Отказ от лишних торможений. За счёт правильного замедления можно сэкономить до 5% топлива на каждый километр. Исследование 2022 года показало, что те, кто поддерживает постоянную скорость и избегает лишних торможений, тратят 7−10% меньше топлива.

Правильное ускорение. Это позволит сэкономить до 15% топлива. Оптимальнее всего будет, если разгон станет происходить на средних оборотах двигателя (от 2000 до 2500 об/мин).

Переключение передач. Раннее переключение на более высокие передачи поможет вам сэкономить 5−10% топлива.