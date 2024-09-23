Перечислены советы, как сократить расход топлива автомобиля

Перечислены советы, как сократить расход топлива автомобиляМногие водители сейчас к этому стремятся
Стиль вождения. Если вы агрессивно водите, часто ускоряетесь, резко тормозите, то это может увеличить на 30% расход топлива. Благодаря предсказуемому и плавному движению на дороге вы сократите расход бензина на 10%.
Отказ от лишних торможений. За счёт правильного замедления можно сэкономить до 5% топлива на каждый километр. Исследование 2022 года показало, что те, кто поддерживает постоянную скорость и избегает лишних торможений, тратят 7−10% меньше топлива.
Правильное ускорение. Это позволит сэкономить до 15% топлива. Оптимальнее всего будет, если разгон станет происходить на средних оборотах двигателя (от 2000 до 2500 об/мин).
Переключение передач. Раннее переключение на более высокие передачи поможет вам сэкономить 5−10% топлива.
Регулярное обслуживание. Оно снижает расход топлива на 10−15%. К примеру, из-за грязного воздушного фильтра вы тратите на 10% больше топлива, при изношенных свечах зажигания — на 2−3%, при неправильно накачанных шинах — до 3%.
Скорость на трассе. Поддержание постоянной скорости на длинных дистанциях позволит вам сэкономить до 20% топлива. Каждые дополнительные 10 км/ч на высоких скоростях повышают расход топлива на 5−10%.
Вес автомобиля. Из-за дополнительных 50 кг вы можете тратить на 1−2% больше топлива. Багажник на крыше приводит к увеличению расхода топлива на 5%.