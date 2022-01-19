Почему автомобили стоят так дорого и есть ли надежда, что цена на них снизится

При этом, добавляет автор, если на первичном рынке стоимость моделей может ещё снизиться, то на вторичном - едва ли.

В результате у человека, который собирается купить новый автомобиль, выбора не особо много. Он может либо приобрести у дилеров, либо остаться пока что (до падения цен) со старой машиной.