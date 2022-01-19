Почему автомобили стоят так дорого и есть ли надежда, что цена на них снизится

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Почему автомобили стоят так дорого и есть ли надежда, что цена на них снизитсяРассказывает пользователь TJ
Сейчас автомобили становятся всё дороже. При этом существует два варианта их приобретения: совершенно новых или подержанных. Об них - в статье.
Автор объяснил, как и где лучше всего сейчас приобретать автомобиль. Также он предположил, какие изменения покупателей ждут дальше в автомобильной сфере.
- Первичный рынок. Сейчас ситуация такова, что из-за кризиса чипов некоторые производители отказались от установки ряда деталей в своих автомобилях (BMW в США - от тачскринов). Уровень продаж машин снижается: в России он уменьшился на 20 процентов. Также дилеры идут на хитрость: увеличивать стоимость машины за счёт установки дополнительных запчастей. Так, на Cadillac наценка оказывается на 10 миллионов рублей выше реальной стоимости на рынке. В то же время новых машин сейчас нет, так как их либо уже раскупили, либо они забронированы кем-либо - так говорят дилеры. Поэтому приобрести новый автомобиль в принципе сейчас будет довольно сложно.
- Вторичный рынок. Цены выросли и здесь из-за того, что люди стали скупать машины. Так, иногда в объявлениях 14-летняя машина стоит больше 1 миллиона рублей. В целом цены на подержанные автомобили стали неоправданно высокими.
При этом, добавляет автор, если на первичном рынке стоимость моделей может ещё снизиться, то на вторичном - едва ли.
В результате у человека, который собирается купить новый автомобиль, выбора не особо много. Он может либо приобрести у дилеров, либо остаться пока что (до падения цен) со старой машиной.
Источник: TJ