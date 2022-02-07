Почему у электромобилей в России нет будущего

Безусловно, электромобили имеют ряд весомых преимуществ по сравнению с обычными машинами. Среди таких плюсов - экологичность, отсутствие многоступенчатой коробки передач (во многих электрокарах устанавливаются объединённые с двигателем редукторы с фиксированным передаточным отношением; они стоят недорого и при этом отличаются надёжностью), высокий уровень комфорта, относительная безопасность. Что касается последнего, то у электромобилей нет огромного двигателя внутреннего сгорания, который в случае лобового столкновения может сломать ноги водителю, а ещё присутствует возможность экстренного торможения (благодаря электродвигателю).

Но есть у электрокаров и недостатки. Прежде всего, аккумуляторы таких автомобилей отличаются тем, что при минусовой температуре они быстрее разряжаются и теряют некоторую часть ёмкости. Есть учесть российский климат, то это может считаться значительным минусом.

Следующий недостаток - стоимость электромобилей. Цены на них довольно высокие, а в РФ в основном проживает бедное население. Возможно, они станут популярными разве что среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, причём таких, которые редко ездит загород.

Кроме того, запас хода у электрокаров ограничен. И эту проблему никак нельзя исправить.

Далее - подобные автомобили заряжаются долго. И не все люди готовы ждать полчаса или час для этого.

Также в случае, если закончится электричество на дороге, придётся вызывать эвакуатор. Других вариантов просто нет.