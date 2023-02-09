Правда ли, что кондиционер в автомобиле может сломаться, если его включать зимой

Правда ли, что кондиционер в автомобиле может сломаться, если его включать зимойИ как он вообще работает
Многие владельцы автомобилей задумываются о том, безопасно ли вообще включать в зимнее время кондиционер в машине и не сломается ли он из-за этого. Пользователь iXBT.com объяснил, как всё обстоит на самом деле.
Фото: The Mufflerman
Кондиционер в машине может как охлаждать, так и подсушивать воздух. Правда, современные автомобили оснащены специальной системой, из-за которой включить в сильный мороз кондиционер нельзя. Но зачем так вообще делается и вредят ли холода работе кондиционера?
И домашний, и автомобильный кондиционер работают по одному и тому же принципу. В частности, основана их работа на переходе хладагента (фреона) из одного агрегатного состояния (газообразное) в другое (жидкое), и этот цикл постоянно повторяется.
При этом для нормальной работы кондиционера важно, чтобы весь хладагент в испарителе стал газообразным. Если хоть какая-то его часть останется жидкой, то из-за этого кондиционер может сломаться.
Однако при слишком низкой температуре благодаря системе автоматики, которая следит за температурой воздуха и за давлением хладагента внутри системы, кондиционер в машине просто не включится. Правда, у разных машин этот порог включения кондиционера при низких температурах - тоже разный.
В целом кондиционером пользоваться можно круглый год. Хотя в минусовую температуру от него лучше всё-таки отказаться.