Правда ли, что кондиционер в автомобиле может сломаться, если его включать зимой

Кондиционер в машине может как охлаждать, так и подсушивать воздух. Правда, современные автомобили оснащены специальной системой, из-за которой включить в сильный мороз кондиционер нельзя. Но зачем так вообще делается и вредят ли холода работе кондиционера?

И домашний, и автомобильный кондиционер работают по одному и тому же принципу. В частности, основана их работа на переходе хладагента (фреона) из одного агрегатного состояния (газообразное) в другое (жидкое), и этот цикл постоянно повторяется.