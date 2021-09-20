Представлен новый автомобиль с капсулами для изоляции каждого пассажира

Авто
Сегодня в 17:44
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Представлен новый автомобиль с капсулами для изоляции каждого пассажираЭто будет усовершенствованный вид общественного транспорта
Дизайнер Ёнхо Чон из США представил проект уникального транспорта, который поможет в условиях пандемии пассажирам перемещаться безопасно.
Дизайнер подчёркивает, что в его автомобиле каждый пассажир будет помещён в отдельную капсулу. Сами капсулы при этом могут варьироваться по размеру: для одного, двух или четырёх человек. Максимальное количество людей для перевозки - четверо.
Внутри машины есть очистители воздуха, дезинфекторы. Также там могут поместиться растения. Если необходимо перевезти какие-то сумки, то их кладут между колёсами (если большой багаж) или внутри автомобиля (зонтики, маленькие сумочки).
Важно, что после поездки капсулы автоматически дезинфицируются с использованием ультрафиолетового излучения.