Представлен новый автомобиль с капсулами для изоляции каждого пассажира

Внутри машины есть очистители воздуха, дезинфекторы. Также там могут поместиться растения. Если необходимо перевезти какие-то сумки, то их кладут между колёсами (если большой багаж) или внутри автомобиля (зонтики, маленькие сумочки).

Важно, что после поездки капсулы автоматически дезинфицируются с использованием ультрафиолетового излучения.