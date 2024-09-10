Раскрыто, что делают с машинами, которые не получилось продать в автосалоне

Так, что машины остаются непроданными, случается довольно редко. Связано это с тем, что дилеры продумывают, сколько автомобилей нужно на продажу, а затем отправляют запросы на завод.

Но что же происходит с невостребованными автомобилями?

Первым делом для продажи машины дилеры часто устраивают разные акции и создают впечатление выгодной покупки у людей. Например, им могут предлагать более длительную гарантирую, более привлекательные условиях кредита и т. п.

Если это не сработало, то авто могут отправить на аукционы. Там его выкупают другие дилеры или компании. Например, такие, которые занимаются прокатом машин. Иногда автомобили отправляют за границу, где на них есть спрос.