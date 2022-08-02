Станет ли на улицах городов тише, если все в мире перейдут на электрические автомобили

Если же автомобиль будет ехать по межштатной магистрали, то его скорость в среднем будет равняться около 113 км/ч, а уровень шума уже будет достигать 89 дБ. Это можно сравнить с тем, как когда два человека во время разговора кричат друг на друга.

На небольшой скорости электрокары и гибридные электрические/бензиновые машины ездят очень тихо. Объясняется это тем, что у таких машин нет двигателей внутреннего сгорания, из-за которых возникает шум и вибрация. Национальное управление безопасности дорожного движения США требует, чтобы у таких автомобилей во время передвижения со скоростью менее 30 км/ч уровень шума находился в диапазоне от 43 до 64 дБ. При этом на высоких скоростях разницы между бензиновыми машинами, электромобилями и гибридными машинами может вообще не быть, так как в таких условиях громче становится шум шин и ветра.

Кроме того, на дорогах могут появляться ямы, трещины, углубления, а это тоже способствует возникновению шума, когда машины проезжают по ним. Если такие дороги не ремонтировать, то это может «заглушить» любые улучшения, связанные с шумом при использовании электрических автомобилей.