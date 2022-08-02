Станет ли на улицах городов тише, если все в мире перейдут на электрические автомобили

Станет ли на улицах городов тише, если все в мире перейдут на электрические автомобилиОбъясняет учёный из Брауновского университета
Автомобили, работающие на бензине, действительно создают много шума, говорит Эрика Д. Уокер, основательница Лаборатории общественного шума в Школе общественного здравоохранения Университета Брауна. Особенно заметно это на автомагистралях, так как там машины могут двигаться с большой скоростью. Так, в 1981 году Агентство по охране окружающей среды США заявило, что почти 100 миллионов жителей страны ежегодно подвергались воздействию дорожного шума, который был способен навредить их здоровью.
Однако на то, сколько шума будет производить автомобиль, влияет большое количество факторов. Это и конструкция машины, и её скорость, и состояние дороги, и многое другое. В среднем же автомобили, которые движутся со скоростью около 48 км/ч, производят шум, равный 33-69 дБ. То есть это нечто среднее между тихой библиотекой и громкой посудомоечной машиной.
Если же автомобиль будет ехать по межштатной магистрали, то его скорость в среднем будет равняться около 113 км/ч, а уровень шума уже будет достигать 89 дБ. Это можно сравнить с тем, как когда два человека во время разговора кричат друг на друга.
На небольшой скорости электрокары и гибридные электрические/бензиновые машины ездят очень тихо. Объясняется это тем, что у таких машин нет двигателей внутреннего сгорания, из-за которых возникает шум и вибрация. Национальное управление безопасности дорожного движения США требует, чтобы у таких автомобилей во время передвижения со скоростью менее 30 км/ч уровень шума находился в диапазоне от 43 до 64 дБ. При этом на высоких скоростях разницы между бензиновыми машинами, электромобилями и гибридными машинами может вообще не быть, так как в таких условиях громче становится шум шин и ветра.
Кроме того, на дорогах могут появляться ямы, трещины, углубления, а это тоже способствует возникновению шума, когда машины проезжают по ним. Если такие дороги не ремонтировать, то это может «заглушить» любые улучшения, связанные с шумом при использовании электрических автомобилей.