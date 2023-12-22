Вот почему электромобили такие дорогие

Есть несколько причин, почему электромобили всё ещё стоят так дорого.

Во-первых, электромобили ещё не стали массовыми. И это несмотря на то что производят их уже более 100 лет. Также заводов, где бы производили все необходимые для такой машины компоненты, меньше.