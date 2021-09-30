Вышел подробный обзор полностью нового "революционного" автобуса ПАЗ

Вообще, как отметил Михаил, подобные "ПАЗики" предназначены всё-таки не для крупных городов типа Москвы, а для провинциальных, где не такой большой поток пассажиров.

С точки зрения дизайна, по словам специалиста, это машина "на любителя". Однако радует панорамное лобовое стекло, большие и яркие маршрутные указатели. Вместо обычных зеркал заднего вида здесь установлены камеры, которые передают изображение на планшеты в кабине.

Салон автобуса довольно большой и просторный. В нём есть пространство для инвалидов, как и во многих подобных моделях. Из нового же - специальные стойки с подставками для кофе. Ещё здесь антивандальные обивки для сидений, USB-розетки.

Если в этом автобусе водитель будет выполнять функции ещё и кондуктора, то ему будет крайне неудобно всё передавать из-за планировки салона. Каждый раз ему придётся разворачиваться к пассажиру. Это, конечно, в том случае, если кондуктора на маршруте не будет или если будет оплачиваться всё наличными. Для оплаты карточкой здесь установлен терминал.

На приборах у водителя стрелка на шкалах движется против часовой стрелки, что непривычно. Ещё один минус - слишком тонкий руль: на взгляд Михаила, его могли бы сделать чуть побольше и потолще.

Остаётся лишь надеяться, заключает эксперт, что автобус будет комфортным как для пассажиров, так и для водителя.