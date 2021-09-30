Вышел подробный обзор полностью нового "революционного" автобуса ПАЗ

Вышел подробный обзор полностью нового "революционного" автобуса ПАЗМодель получила название ПАЗ City MAX 9
На смену старым ПАЗу 3205 и ЛиАЗ-4292 в скором времени придёт обновлённая современная модель - ПАЗ City MAX 9. Предполагается, что этот автобус полностью заменит ЛиАЗ-4292, который сейчас можно часто встретить в Подмосковье.
Длина ПАЗ City MAX 9 - 9,7 метров, Из необычных решений здесь, по словам ведущего, - расположение передних дверей. Они установлены так, что заходят за переднюю ось. Дверных проёмов для пассажиров два. Оба они - довольно широкие и высокие. В плане технологий здесь всё так же, как у всех современных автобусов: система "книлинг" (позволяет наклонять автобус в ту сторону, с которой расположены двери), возможность входа без ступеней и пр.
В плане "внутренностей" у Михаила Мулюкин было только одно замечание. Расположение радиатора системы охлаждения ему показалось странным (с правой стороны), поскольку именно справа, у обочины, больше всего на дорогах бывает грязи, которая летит с колёс.
Вообще, как отметил Михаил, подобные "ПАЗики" предназначены всё-таки не для крупных городов типа Москвы, а для провинциальных, где не такой большой поток пассажиров.
С точки зрения дизайна, по словам специалиста, это машина "на любителя". Однако радует панорамное лобовое стекло, большие и яркие маршрутные указатели. Вместо обычных зеркал заднего вида здесь установлены камеры, которые передают изображение на планшеты в кабине.
Салон автобуса довольно большой и просторный. В нём есть пространство для инвалидов, как и во многих подобных моделях. Из нового же - специальные стойки с подставками для кофе. Ещё здесь антивандальные обивки для сидений, USB-розетки.
Если в этом автобусе водитель будет выполнять функции ещё и кондуктора, то ему будет крайне неудобно всё передавать из-за планировки салона. Каждый раз ему придётся разворачиваться к пассажиру. Это, конечно, в том случае, если кондуктора на маршруте не будет или если будет оплачиваться всё наличными. Для оплаты карточкой здесь установлен терминал.
На приборах у водителя стрелка на шкалах движется против часовой стрелки, что непривычно. Ещё один минус - слишком тонкий руль: на взгляд Михаила, его могли бы сделать чуть побольше и потолще.
Остаётся лишь надеяться, заключает эксперт, что автобус будет комфортным как для пассажиров, так и для водителя.