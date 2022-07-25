Чем опасны электрические чайники, которые продаются в России

Дело в том, что в пластмассу нередко добавляют меламиновые смолы. Они позволяют сделать материал устойчивым к высоким температурам и прочным. Нужно сказать, что с меламиновыми смолами (или меламином) были связаны некоторые не очень приятные истории. Одна из них произошла в 2008 году в Китае.

В 2011 году, в марте, Федеральный институт оценки рисков в Германии опубликовал итоги исследования, посвящённого опасности использования меламиновых смол при создании посуды. Подобная посуда, как выяснилось, не приносит вреда, если её не нагревают и если она никак не контактирует с объектами, температура которых составляет выше 70 градусов по Цельсию. Это означает, что всё же этот материал опасен при добавлении в пластик, из которого делают чайники.

В России это вещество Роспотребнадзор запретил использовать при создании молочной продукции. Поэтому всегда есть вероятность, что в пластиковом электрочайнике, который вы купите, содержится меламин. Для того чтобы проверить, присутствует ли это соединение в чайнике, попробуйте поискать его в интернет-магазинах Европы (или на официальных сайтах магазинов). Кроме того, на упаковке прибора должна быть маркировка CE, но важно не спутать её с китайской: между этими логотипами разница будет заключаться лишь в расстоянии между буквами.