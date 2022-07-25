Чем опасны электрические чайники, которые продаются в России

Чем опасны электрические чайники, которые продаются в РоссииИ какие чайники лучше выбирать
Обычно при покупке чайника люди обращают внимание на такие его характеристики, как мощность, объём, внешний вид, стоимость. А вот материал устройства чаще всего не играет большой роли.
При этом почти во всех электрических чайниках можно найти детали, сделанные из пластика. Есть даже модели (самые бюджетные), которые почти полностью изготовлены из этого материала. Однако такие чайники не всегда бывают безопасными.
Дело в том, что в пластмассу нередко добавляют меламиновые смолы. Они позволяют сделать материал устойчивым к высоким температурам и прочным. Нужно сказать, что с меламиновыми смолами (или меламином) были связаны некоторые не очень приятные истории. Одна из них произошла в 2008 году в Китае.
В 2011 году, в марте, Федеральный институт оценки рисков в Германии опубликовал итоги исследования, посвящённого опасности использования меламиновых смол при создании посуды. Подобная посуда, как выяснилось, не приносит вреда, если её не нагревают и если она никак не контактирует с объектами, температура которых составляет выше 70 градусов по Цельсию. Это означает, что всё же этот материал опасен при добавлении в пластик, из которого делают чайники.
В России это вещество Роспотребнадзор запретил использовать при создании молочной продукции. Поэтому всегда есть вероятность, что в пластиковом электрочайнике, который вы купите, содержится меламин. Для того чтобы проверить, присутствует ли это соединение в чайнике, попробуйте поискать его в интернет-магазинах Европы (или на официальных сайтах магазинов). Кроме того, на упаковке прибора должна быть маркировка CE, но важно не спутать её с китайской: между этими логотипами разница будет заключаться лишь в расстоянии между буквами.