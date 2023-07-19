Чем винный шкаф отличается от холодильника

Винный шкаф позволяет создать условия, похожие на условиях в погребе. И при этом он не занимает много места. Но чем же тогда шкаф для вин отличается от простого холодильника? Есть несколько важных пунктов.

Максимальная температура. Максимальная постоянная температура у холодильников может доходить только до +8 градусов Цельсия, у винных шкафов - до +18. Сделано это для того, чтобы можно было легко хранить в одном месте как игристое, так и белое и красное вина.

Влажность. В холодильниках с технологией No Frost продукты быстро заветриваются и высыхают. В винных шкафах такое невозможно, поскольку конденсат не выводится наружу, а испаряется внутри камеры.