Чем винный шкаф отличается от холодильника

Чем винный шкаф отличается от холодильникаИ почему такой шкаф - дорогой
При той же вместимости винный шкаф может стоить в 3-15 раз дороже холодильника. За что же на самом деле идёт такая переплата?
Винный шкаф позволяет создать условия, похожие на условиях в погребе. И при этом он не занимает много места. Но чем же тогда шкаф для вин отличается от простого холодильника? Есть несколько важных пунктов.
Максимальная температура. Максимальная постоянная температура у холодильников может доходить только до +8 градусов Цельсия, у винных шкафов - до +18. Сделано это для того, чтобы можно было легко хранить в одном месте как игристое, так и белое и красное вина.
Влажность. В холодильниках с технологией No Frost продукты быстро заветриваются и высыхают. В винных шкафах такое невозможно, поскольку конденсат не выводится наружу, а испаряется внутри камеры.
Минимальное количество вибраций. Это связано с тем, что любые вибрации, которые даже не ощущаются человеком, могут повлиять на качество вина.
Вместимость. Дело в том, что хранить бутылки можно только в горизонтальном положении.
Климатические зоны. В винных шкафах могут быть отдельные климатические зоны с разными температурами. Это позволяет вместе хранить, например, белое и красное вино.