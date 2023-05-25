Четыре самые популярные ошибки при выборе стиральной машины

Ошибка в габаритах. В целом стиральные машины мало отличаются друг от друга по ширине и высоте. Но вот о глубине так сказать нельзя. Этот параметр почти всегда на несколько сантиметров меньше ширины на высоте дверцы машины. Кроме того, расстояние от задней стенки агрегата до стены равняется обычно 5-10 см, по бокам устройства должно быть ещё хотя бы по 1 см дополнительного пространства, при полностью открытой дверце к глубине добавляется 40-45 см.

Погоня за цифрами. Нет смысла покупать стиральную машину с большим количеством режимов. Скорее всего, вы в итоге использовать будете только 2-5 из них. Лучше не переплачивать за 1400 и выше оборотов в режиме, потому что это ускоряет износ устройства, одежды в машинке, а ещё уровень шума будет выше. Также за возможностью сразу постирать 10-12 кг белья, так как это не значит, что всё это количество вещей будет постирано качественно.