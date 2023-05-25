Бытовая техника
08:52, 25 мая 2023
1 мин.

Четыре самые популярные ошибки при выборе стиральной машины

Старайтесь их избегать

Обычно люди при выборе стиральной машины обращают внимание на бренд, количество режимов стирки, внешний вид устройства и пр. Это приводит к ошибкам, о которых потом приходится жалеть.

Ошибка в габаритах. В целом стиральные машины мало отличаются друг от друга по ширине и высоте. Но вот о глубине так сказать нельзя. Этот параметр почти всегда на несколько сантиметров меньше ширины на высоте дверцы машины. Кроме того, расстояние от задней стенки агрегата до стены равняется обычно 5-10 см, по бокам устройства должно быть ещё хотя бы по 1 см дополнительного пространства, при полностью открытой дверце к глубине добавляется 40-45 см.

Погоня за цифрами. Нет смысла покупать стиральную машину с большим количеством режимов. Скорее всего, вы в итоге использовать будете только 2-5 из них. Лучше не переплачивать за 1400 и выше оборотов в режиме, потому что это ускоряет износ устройства, одежды в машинке, а ещё уровень шума будет выше. Также за возможностью сразу постирать 10-12 кг белья, так как это не значит, что всё это количество вещей будет постирано качественно.

Четыре самые популярные ошибки при выборе стиральной машины
Vk.com

Отказ от дисплея. На экране вы можете видеть режим стирки и время, которое требуется для этого. А это очень полезно и удобно.

Стиральная машина с функцией сушки. Уже спустя год-два обычно такие машины хуже сушат вещи. А ещё у них появляется неприятный запах.

Новости партнеров
Новости партнеров