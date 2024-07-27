Бытовая техника
Опубликовано 27 июля 2024, 03:00
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Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шума

Решение проблемы действительно есть
Названы способы бороться с шумом вентилятора и капель от соседского кондиционера. Автор YouTube-канала Sean King рассказал, какие есть способы устранения шума от кондиционера.
Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шума
© Sean King

Большинство жителей многоквартирных домов сталкивались с тем, что уснуть из-за соседского кондиционера может быть очень тяжело. Вот что можно в этом случае предпринять.

Первый и лучший шаг — это сначала попытаться договориться с соседом и попросить его отключать на ночь кондиционер. Тем более что по ночам температура может быть вполне комфортной.

Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шума
© Sean King

Второй способ решения проблемы — обратиться с управляющую компанию или ТСЖ. Они должны будут провести проверку и выяснить, соответствует ли кондиционер всем требованиям и нормам. Возможно, уровень шума у него окажется слишком большим. Допустимый уровень шума с 23 часов до 7 утра не должен превышать 30 дБ.

Вы можете также обратиться в Роспотребнадзор. Они могут тоже провести проверку и выявить нарушения в работе кондиционера.

В крайнем случае можно попытаться обратиться в суд. В РФ есть примеры того, как граждане выигрывали дела о нарушении санитарных норм и шумового режима.