Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шума

Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шумаРешение проблемы действительно есть
Большинство жителей многоквартирных домов сталкивались с тем, что уснуть из-за соседского кондиционера может быть очень тяжело. Вот что можно в этом случае предпринять.
Первый и лучший шаг — это сначала попытаться договориться с соседом и попросить его отключать на ночь кондиционер. Тем более что по ночам температура может быть вполне комфортной.
Второй способ решения проблемы — обратиться с управляющую компанию или ТСЖ. Они должны будут провести проверку и выяснить, соответствует ли кондиционер всем требованиям и нормам. Возможно, уровень шума у него окажется слишком большим. Допустимый уровень шума с 23 часов до 7 утра не должен превышать 30 дБ.
Вы можете также обратиться в Роспотребнадзор. Они могут тоже провести проверку и выявить нарушения в работе кондиционера.
В крайнем случае можно попытаться обратиться в суд. В РФ есть примеры того, как граждане выигрывали дела о нарушении санитарных норм и шумового режима.