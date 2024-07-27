Что делать, если кондиционер соседа мешает спать из-за капель и шума

Большинство жителей многоквартирных домов сталкивались с тем, что уснуть из-за соседского кондиционера может быть очень тяжело. Вот что можно в этом случае предпринять.

Первый и лучший шаг — это сначала попытаться договориться с соседом и попросить его отключать на ночь кондиционер. Тем более что по ночам температура может быть вполне комфортной.